Secciones
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de "Fred" Machado

La Justicia de San Isidro ordenó las medidas en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada al empresario acusado de narcotráfico.

Espert recibió a las autoridades que se presentaron para allanar su domicilio. Espert recibió a las autoridades que se presentaron para allanar su domicilio.
Hace 1 Hs

La Justicia allanó este jueves el domicilio y el despacho del diputado y economista José Luis Espert en el marco de la causa que investiga presuntas transferencias ilícitas del empresario Federico “Fred” Machado, detenido y con extradición confirmada a Estados Unidos por narcotráfico.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien instruye la causa por lavado de activos iniciada a partir de la denuncia presentada días atrás por el dirigente y candidato Juan Grabois.

Según confirmaron fuentes judiciales, Mirabelli ordenó allanamientos y requirió información patrimonial y bancaria sobre el legislador libertario. La Cámara de Diputados aprobó en la sesión del miércoles por la noche el pedido del magistrado para que las medidas se realizaran sin obstáculos institucionales.

Espert pidió que la causa de San Isidro, en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia de U$S200.000 realizada por “Fred” Machado, sea trasladada a los tribunales de Comodoro Py, donde tramita un expediente paralelo sobre los vuelos realizados en aeronaves del empresario.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la causa por los vuelos, ya solicitó la certificación de las actuaciones de San Isidro “para poder resolver” la conexidad de ambas investigaciones.

La investigación original apuntaba a un posible lavado de dinero en el marco de la campaña presidencial de Espert en 2019, pero con el tiempo se amplió a los 36 vuelos que habría realizado en aviones del empresario aeronáutico.

Declaraciones

En los últimos días, el juez Martínez De Giorgi avanzó en la toma de declaraciones en el expediente de Comodoro Py. Esta semana declaró como testigo Horacio Rodríguez, accionista de la empresa Med Aviación S.A., una de las compañías que operaban aeronaves de Machado.

Mientras tanto, en San Isidro, el juez Mirabelli instruye la investigación sobre la transferencia de dinero que Espert habría recibido a través de la firma Aircraft Guaranty, vinculada al empresario detenido. El fiscal Federico Domínguez imputó al diputado y solicitó medidas orientadas a determinar el origen y destino de los fondos.

Fuentes judiciales confirmaron que también se pidieron informes sobre propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas al legislador de La Libertad Avanza.

Temas José Luis EspertElecciones 2025Federico “Fred” Machado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Patricia Bullrich, tras la renuncia de Espert: “Era muy importante que se dieran explicaciones”

Patricia Bullrich, tras la renuncia de Espert: “Era muy importante que se dieran explicaciones”

Espert evalúa tomarse licencia como diputado tras su renuncia a la candidatura y a la Comisión de Presupuesto

Espert evalúa tomarse licencia como diputado tras su renuncia a la candidatura y a la Comisión de Presupuesto

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
5

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
6

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Más Noticias
Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

“No hay amparo para nadie”: Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Sánchez por el caso Alberdi

“No hay amparo para nadie”: Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Sánchez por el caso Alberdi

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Posibles demoras y cancelaciones de vuelos por una asamblea de los pilotos en Aeroparque

Posibles demoras y cancelaciones de vuelos por una asamblea de los pilotos en Aeroparque

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios