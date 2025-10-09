Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de "Fred" Machado

La Justicia allanó este jueves el domicilio y el despacho del diputado y economista José Luis Espert en el marco de la causa que investiga presuntas transferencias ilícitas del empresario Federico “Fred” Machado, detenido y con extradición confirmada a Estados Unidos por narcotráfico.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien instruye la causa por lavado de activos iniciada a partir de la denuncia presentada días atrás por el dirigente y candidato Juan Grabois.
Según confirmaron fuentes judiciales, Mirabelli ordenó allanamientos y requirió información patrimonial y bancaria sobre el legislador libertario. La Cámara de Diputados aprobó en la sesión del miércoles por la noche el pedido del magistrado para que las medidas se realizaran sin obstáculos institucionales.
Espert pidió que la causa de San Isidro, en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia de U$S200.000 realizada por “Fred” Machado, sea trasladada a los tribunales de Comodoro Py, donde tramita un expediente paralelo sobre los vuelos realizados en aeronaves del empresario.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la causa por los vuelos, ya solicitó la certificación de las actuaciones de San Isidro “para poder resolver” la conexidad de ambas investigaciones.
La investigación original apuntaba a un posible lavado de dinero en el marco de la campaña presidencial de Espert en 2019, pero con el tiempo se amplió a los 36 vuelos que habría realizado en aviones del empresario aeronáutico.
Declaraciones
En los últimos días, el juez Martínez De Giorgi avanzó en la toma de declaraciones en el expediente de Comodoro Py. Esta semana declaró como testigo Horacio Rodríguez, accionista de la empresa Med Aviación S.A., una de las compañías que operaban aeronaves de Machado.
Mientras tanto, en San Isidro, el juez Mirabelli instruye la investigación sobre la transferencia de dinero que Espert habría recibido a través de la firma Aircraft Guaranty, vinculada al empresario detenido. El fiscal Federico Domínguez imputó al diputado y solicitó medidas orientadas a determinar el origen y destino de los fondos.
Fuentes judiciales confirmaron que también se pidieron informes sobre propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas al legislador de La Libertad Avanza.