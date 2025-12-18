La Justicia ordenó congelar todos los bienes de José Luis Espert por presunto lavado de activos y reveló graves omisiones en sus declaraciones juradas

Qué bienes no declaró José Luis Espert

El fallo judicial detalla una serie de omisiones e irregularidades en las declaraciones juradas del exlegislador ante la ARCA. Entre los puntos más relevantes, se señala que Espert no declaró una cuenta en el banco Morgan Stanley, identificada como N°40611172, en sus declaraciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales desde 2020 en adelante.