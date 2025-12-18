La Justicia ordenó congelar todos los bienes de José Luis Espert por presunto lavado de activos y reveló graves omisiones en sus declaraciones juradas

La Justicia federal ordenó congelar todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La medida fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y alcanza también a su pareja, María Mercedes González, a familiares y a sociedades vinculadas al exdiputado.
La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y el lavado de dinero.
Prohibición de innovar y preservación del patrimonio
Según la resolución judicial, los bienes de Espert no podrán ser vendidos, transferidos, gravados ni modificados. El objetivo es preservar el patrimonio y evitar maniobras que puedan dificultar un eventual decomiso de fondos de origen ilícito.
La medida cautelar incluye propiedades, vehículos, cuentas bancarias y activos financieros, tanto en la Argentina como en el exterior. En el caso de las sociedades involucradas, la prohibición alcanza a los bienes inmobiliarios, sin afectar su funcionamiento comercial.
El impacto político y la renuncia de Espert
La causa tomó estado público en octubre, cuando Espert se perfilaba como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tras la fuerte repercusión mediática y política, el dirigente presentó su renuncia a la candidatura.
En ese momento, la dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei con el objetivo de reducir el impacto electoral del escándalo, en medio de presiones internas y externas, incluida la del expresidente Mauricio Macri.
Qué bienes no declaró José Luis Espert
El fallo judicial detalla una serie de omisiones e irregularidades en las declaraciones juradas del exlegislador ante la ARCA. Entre los puntos más relevantes, se señala que Espert no declaró una cuenta en el banco Morgan Stanley, identificada como N°40611172, en sus declaraciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales desde 2020 en adelante.
Tampoco registró ingresos provenientes del exterior que justifiquen la percepción de 200.000 dólares, ni emitió facturas que acrediten una relación laboral o comercial válida.
Entre otras irregularidades detectadas, la Justicia enumeró:
La omisión de declarar su participación en la sociedad Varianza S.A. y en un condominio durante 2019.
Subvaluación de bienes, entre ellos un inmueble ubicado en la ciudad de Pergamino.
Ingresos declarados insuficientes para justificar el crecimiento patrimonial.
La existencia de una cuenta no registrada en el exterior donde habría recibido 30.000 dólares de Wellington Capital Markets Ltd.
La falta de declaración de un contrato con la entidad guatemalteca “Minas del Pueblo”.
Un mecanismo deliberado de “alteración de la facturación”, evidenciado en correos electrónicos con su contadora.
Irregularidades en la declaración de la titularidad de un vehículo, del cual declaró solo el 50% pese a figurar como único propietario.
El vínculo con Fred Machado y la transferencia investigada
La investigación judicial se centra en la transferencia de 200.000 dólares enviada por Fred Machado desde una cuenta del Bank of America a una cuenta de Morgan Stanley vinculada a Espert. En los registros bancarios aparecen referencias al avión privado del empresario, identificado como N28FM.
Espert sostuvo que el dinero correspondía a honorarios por asesoramiento en una mina guatemalteca, en el marco de un contrato por un millón de dólares. Sin embargo, no presentó documentación respaldatoria válida, lo que reforzó las sospechas de los investigadores.
El juez Mirabelli advirtió que existen indicios de un esquema patrimonial “difuso”, con numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente o subvaluadas, lo que facilitaría la inyección de dinero de origen ilícito.
Allanamientos y avance de la causa
En los últimos meses, la causa registró avances significativos. En octubre se realizaron allanamientos simultáneos en la vivienda de Espert en Beccar, su despacho en la Cámara de Diputados —con autorización del cuerpo—, estudios contables y otros domicilios vinculados a la investigación.
Según fuentes judiciales, el propio Espert abrió la puerta de su casa durante el operativo de la Policía Federal. En los procedimientos se secuestró documentación financiera, contratos y registros que ahora están siendo analizados.
También surgieron conexiones con otras investigaciones en curso, entre ellas una causa paralela vinculada a vuelos en aviones de Machado durante la campaña presidencial de 2019.
Qué dice el juez sobre el caso Espert
En declaraciones radiales, el juez Lino Mirabelli sostuvo que “se han recabado indicios suficientes” para considerar que las exteriorizaciones patrimoniales de Espert no se condicen con sus ingresos declarados.
“La situación resulta propicia para la inyección de dinero de origen ilícito”, afirmó el magistrado, quien remarcó que la prohibición de innovar es una herramienta legal necesaria en esta etapa inicial del proceso penal.