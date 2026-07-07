Recuerdos fotográficos: la estatua Parábola, bajo la nevada de 1920 en la plaza Independencia

El fenómeno, que era prácticamente inédito según se tenían registros, se repitió con menor intensidad dos décadas después, el 17 de junio de 1942, pero las pocas imágenes que se sacaron apenas lo reflejan. De la nevada de 1920 quedaron, en cambio, algunas fotografías impactantes. La que mostramos ahora fue subida al sitio “Fotos antiguas de Tucumán” por Susana Moisá, que relata que entre las dos personas que aparecen en la foto está su bisabuelo, Ernesto Moll (derecha), austríaco, hermano del pintor art nouveau Carl Moll, muy conocido en la Viena del imperio austrohúngaro.