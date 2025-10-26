Votó José Luis Espert, tras su frustrada candidatura: "Pido respeto para mí; ya dije lo que tenía que decir"

El ex candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, emitió su voto hoy en medio de una considerable presencia de la prensa. Su votación ocurrió tras la reciente controversia generada por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado. "Es un día muy bueno para votar, para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia", afirmó.