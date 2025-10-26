Votó José Luis Espert, tras su frustrada candidatura: "Pido respeto para mí; ya dije lo que tenía que decir"

El ex candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, emitió su voto hoy en medio de una considerable presencia de la prensa. Su votación ocurrió tras la reciente controversia generada por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado. "Es un día muy bueno para votar, para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia", afirmó.
Ante las preguntas de los periodistas sobre la controversia en torno a Fred Machado, Espert respondió tajante. "Ya dije todo lo que hay que decir. Yo los respeté a ustedes", señaló.
Se presentó a emitir su voto esta mañana minutos antes de las 10 al colegio Holy Cross, en el partido bonaerense de San Isidro. “Pido respeto para mí”, insistió.
Además, al retirarse del lugar de votación, Espert dijo que se ubica en el lugar que corresponde. "Siempre me consideré un ciudadano común que venía a aportar a la política. Me ubico en el lugar que me corresponde".
El diputado nacional, que renunció a la candidatura que le abriría el camino a retener su banca en el Congreso, se limitó a escuetas declaraciones. “Ya dije todo lo que quería decir, respétenme”, siguió y enfatizó: “Ya está, es suficiente”, afirmó mientras se retiraba de la escuela donde emitió su sufragio.