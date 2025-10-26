Secciones
Política

Votó José Luis Espert, tras su frustrada candidatura: "Pido respeto para mí; ya dije lo que tenía que decir"

Ante las preguntas de los periodistas sobre la controversia en torno a Fred Machado, Espert insistió en su mensaje.

José Luis Espert, en la mesa de votación. José Luis Espert, en la mesa de votación.
Hace 2 Hs

El ex candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, emitió su voto hoy en medio de una considerable presencia de la prensa. Su votación ocurrió tras la reciente controversia generada por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado. "Es un día muy bueno para votar, para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia", afirmó.

Ante las preguntas de los periodistas sobre la controversia en torno a Fred Machado, Espert respondió tajante. "Ya dije todo lo que hay que decir. Yo los respeté a ustedes", señaló.

Se presentó a emitir su voto esta mañana minutos antes de las 10 al colegio Holy Cross, en el partido bonaerense de San Isidro. “Pido respeto para mí”, insistió.

Además, al retirarse del lugar de votación, Espert dijo que se ubica en el lugar que corresponde. "Siempre me consideré un ciudadano común que venía a aportar a la política. Me ubico en el lugar que me corresponde".

El diputado nacional, que renunció a la candidatura que le abriría el camino a retener su banca en el Congreso, se limitó a escuetas declaraciones. “Ya dije todo lo que quería decir, respétenme”, siguió y enfatizó: “Ya está, es suficiente”, afirmó mientras se retiraba de la escuela donde emitió su sufragio.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresJosé Luis EspertCámara Nacional ElectoralJavier MileiFred Machado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei, sobre José Luis Espert: No creo que tenga vínculos narco

Javier Milei, sobre José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narco"

La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas en Provincia de Buenos Aires y llevarán la foto de Espert

La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas en Provincia de Buenos Aires y llevarán la foto de Espert

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de Fred Machado

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de "Fred" Machado

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
3

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
4

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda
6

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda"

Más Noticias
Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

En Alberdi cada elector deberá votar dos veces: el paso a paso

En Alberdi cada elector deberá votar dos veces: el paso a paso

Comentarios