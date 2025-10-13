La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas en Provincia de Buenos Aires y llevarán la foto de Espert

La Cámara Nacional Electoral resolvió rechazar definitivamente el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la Boleta Única Papel (BUP) en el distrito Buenos Aires, luego de la renuncia de tres de sus candidatos a diputados nacionales. De esta manera, la foto de José Luis Espert, quien abandonó la lista en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, se mantendrá en las boletas que serán utilizadas el próximo 26 de octubre.