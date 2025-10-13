La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas en Provincia de Buenos Aires y llevarán la foto de Espert

La Cámara Nacional Electoral resolvió rechazar definitivamente el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la Boleta Única Papel (BUP) en el distrito Buenos Aires, luego de la renuncia de tres de sus candidatos a diputados nacionales. De esta manera, la foto de José Luis Espert, quien abandonó la lista en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, se mantendrá en las boletas que serán utilizadas el próximo 26 de octubre.
El tribunal aclaró que, si bien avala el reordenamiento de la grilla de candidatos, el pedido de reimpresión se volvió de cumplimiento imposible por cuestiones materiales y de tiempo, ya que el proceso electoral se encuentra en su etapa final.
El conflicto se originó cuando los apoderados de La Libertad Avanza solicitaron actualizar e imprimir nuevamente la boleta con la nueva integración de su lista, luego de la dimisión de un candidato y dos candidatas. Argumentaron que la medida era necesaria para “garantizar la transparencia y el derecho del electorado a elegir informadamente”.
Sin embargo, la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires rechazó el planteo. Basó su decisión en informes técnicos que indicaban la imposibilidad de cumplir los plazos sin poner en riesgo la organización del comicio. La resolución fue apelada por la alianza libertaria, que sostuvo que la demora en la respuesta de la Junta había llevado la situación al “límite de lo efectivamente concretable”.
El dictamen del fiscal que intervino en la causa también recomendó rechazar la apelación, destacando que resulta fácticamente imposible oficializar un nuevo modelo de boleta, aprobarlo en audiencia, imprimirlo, controlarlo y distribuirlo a tiempo en las 38.760 mesas de votación. “No es posible cumplir con el procedimiento y garantizar al mismo tiempo el legítimo pronunciamiento del pueblo el 26 de octubre”, señaló.
Los plazos vencidos y el marco legal
La resolución se apoya en la Ley 27.781, que estableció el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales, y en las normas del Código Electoral Nacional. Según informó la Junta Electoral de Buenos Aires, el 8 de octubre finalizó la recepción de los 38.760 talonarios de boletas y el control del material ya estaba prácticamente concluido.
El Correo Oficial informó que la fecha límite para iniciar la distribución del material era el 16 de octubre, y que la reimpresión requería al menos cinco días de trabajo, por lo que el plazo venció el 10 de octubre, incluso antes de que la causa llegara a la Cámara.
“El plazo para disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido (el pasado viernes 10 de octubre) cuando la presente causa fue elevada a esta Cámara (el sábado 11/10) y, más aún, cuando quedó en condiciones de ser tratada, el domingo 12 de este mes”, precisó el fallo, que publicó Infobae.
Certeza institucional y transparencia electoral
En su análisis, la Cámara subrayó que en los procesos electorales prima la necesidad de certeza y celeridad, ya que los conflictos trascienden los intereses partidarios y pueden afectar el normal funcionamiento de las instituciones. “La protección de los procedimientos democráticos es un deber fundamental que excede el propósito electoral de un participante”, destacó el tribunal.
Además, el fallo remarcó que los representantes de La Libertad Avanza no cuestionaron los plazos informados por el Correo ni explicaron cómo podrían cumplirse las tareas de control y distribución de más de 14 millones de boletas en solo dos semanas. “Los apelantes se limitan a atribuir la imposibilidad material al modo en que la Junta gestionó el procedimiento”, indicó la resolución.
Finalmente, la Cámara Nacional Electoral concluyó que la cuestión “ha perdido virtualidad y se ha tornado abstracta”, dado que ya no es posible dictar una sentencia útil sin comprometer la regularidad, certeza y realización del acto electoral.
La resolución fue notificada al juzgado de origen y a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cerrando así de manera definitiva el intento de modificar las boletas antes de las elecciones.