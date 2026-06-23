José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de U$S200.000

Resumen para apurados
- El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert para el 30 de junio en San Isidro, acusado de presunto lavado de 200.000 dólares.
- Se investiga una transferencia no declarada en EE.UU. ligada a Federico Machado. La fiscalía sospecha de un contrato de asesoramiento simulado para justificar esos fondos.
- La indagatoria del 30 de junio definirá la situación judicial del exdiputado, investigado por la compra de vehículos de lujo y fideicomisos con fondos presuntamente ilícitos.
El exdiputado nacional, José Luis Espert, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de junio, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, a partir de una transferencia de U$S200.000 atribuida a una organización vinculada al condenado Federico “Fred” Machado.
La medida fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, consignó el diario "Ámbito".
De acuerdo con la investigación, el dinero habría sido depositado en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos (EEUU) desde una firma que integraba una estructura criminal trasnacional.
Esa cuenta, según el expediente, no había sido declarada por el exdiputado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para justificar la operación, Espert presentó un contrato de locación de servicios fechado el 7 de junio de 2019, firmado en Guatemala con "Fred" Machado, en su rol de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.
El acuerdo establecía un supuesto asesoramiento para la refinanciación de deudas a cambio de U$S1 millón, a pagarse en cuotas mensuales durante un año.
Sin embargo, para los investigadores se trata de un contrato simulado. “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”, sostienen en el expediente.
La causa también detalla movimientos posteriores de fondos. El 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibir la transferencia de los 200 mil dólares, Espert ordenó desde su cuenta en Morgan Stanley el envío de 50 mil dólares a una cuenta en un banco nacional. Con ese dinero adquirió un BMW por 47.800 dólares, vehículo que luego fue vendido en noviembre de 2024 por 62 mil dólares.
Posteriormente, con ese capital y otros fondos, en diciembre de 2024 compró un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares. En febrero de 2025, la esposa del exdiputado suscribió el Fideicomiso Costa Dunas en cercanías de Pinamar por 203.678.211,99 pesos, operación que incluyó un anticipo de 55.501 dólares y siete cuotas mensuales, según la documentación incorporada a la causa.