Milei defendió a Espert: "Le destruyeron la reputación y lo empujaron al ostracismo"

El presidente Javier Milei salió en defensa de José Luis Espert luego de que la justicia de Estados Unidos avanzara en la causa contra Federico “Fred” Machado, el empresario que financió al ex diputado. A través de sus redes, Milei celebró lo que consideró la “declaración de inocencia” de Machado en cargos de narcotráfico, aunque omitió un detalle clave: el empresario se declaró culpable de lavado de dinero y estafa para evitar una condena mayor.