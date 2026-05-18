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Milei defendió a Espert: "Le destruyeron la reputación y lo empujaron al ostracismo"

El Presidente cuestionó la causa que lo vinculó con el narcotráfico. En su descargo, Milei cargó con dureza contra el periodismo.

Fred Machado junto a José Luis Espert. "Fred" Machado junto a José Luis Espert.
Hace 9 Min

El presidente Javier Milei salió en defensa de José Luis Espert luego de que la justicia de Estados Unidos avanzara en la causa contra Federico “Fred” Machado, el empresario que financió al ex diputado. A través de sus redes, Milei celebró lo que consideró la “declaración de inocencia” de Machado en cargos de narcotráfico, aunque omitió un detalle clave: el empresario se declaró culpable de lavado de dinero y estafa para evitar una condena mayor.

“A José Luis Espert le destruyeron la reputación y lo empujaron al ostracismo mediante una operación política y mediática infame”, remarcó el Presidente. Sin embargo, el mandatario ignoró que la negociación de Machado con la fiscalía estadounidense -que un juez debe avalar hoy- implica el reconocimiento de haber liderado una estafa millonaria con la venta de aviones inexistentes.

El caso cobró relevancia tras la renuncia de Espert a su banca y a su candidatura en octubre de 2025, acorralado por sus propias contradicciones. Aunque inicialmente negó vínculos estrechos, las investigaciones de la justicia confirmaron que Machado le transfirió U$S200.000 en 2020 y le facilitó aeronaves para su campaña en al menos 36 ocasiones.

En su descargo, Milei cargó con dureza contra el periodismo: “Hicieron mierda a un tipo inocente. No odiamos lo suficiente a los periodistas”, escribió. Mientras tanto, la justicia argentina continúa la investigación de la ruta del dinero, ya que no se hallaron pruebas de la supuesta "consultoría minera" que Espert utilizó como excusa para justificar los pagos del empresario hoy confeso.

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