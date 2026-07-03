Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

El reloj del viernes tendrá dos horarios por el Mundial 2026. Hasta las 19, Tucumán intentará sostener una jornada casi normal. Después, buena parte de la provincia se detendrá para ver a la Selección. En la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo, algunos sectores modificarán sus horarios, mientras que otros funcionarán con normalidad.