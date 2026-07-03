Copa del Mundo

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

La Selección enfrentará a Cabo Verde este viernes a las 19 por los 16avos de final del Mundial. Mientras miles de tucumanos organizan dónde ver el partido, así funcionarán el comercio, las escuelas, los colectivos, los hospitales y los espacios públicos.

PUNTO DE ENCUENTRO. Este viernes, la Plaza Temática volverá a reunir a cientos de tucumanos para seguir a la Selección Argentina con una pantalla gigante y una previa que comenzará a las 17. / MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
PUNTO DE ENCUENTRO. Este viernes, la Plaza Temática volverá a reunir a cientos de tucumanos para seguir a la Selección Argentina con una pantalla gigante y una previa que comenzará a las 17. / MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán adaptará sus servicios y comercios este viernes a las 19:00 por el cruce de la Selección Argentina ante Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026.
  • El comercio cerrará a las 18:00, mientras que las clases, el transporte y la salud funcionarán con normalidad. Se instalará una pantalla gigante en la Plaza Temática.
  • La medida busca equilibrar la actividad económica y civil con la alta expectativa social por el posible pase de la Selección Argentina a los octavos de final.
Resumen generado con IA

El reloj del viernes tendrá dos horarios por el Mundial 2026. Hasta las 19, Tucumán intentará sostener una jornada casi normal. Después, buena parte de la provincia se detendrá para ver a la Selección. En la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo, algunos sectores modificarán sus horarios, mientras que otros funcionarán con normalidad.

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El comercio, la excepción del viernes

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán emitió un comunicado en el que informó que los comercios que adhieran a la medida atenderán de corrido hasta las 18, para que propietarios y empleados puedan regresar a sus hogares antes del partido.

Desde la entidad también invitaron a los tucumanos a anticipar sus compras, ya que muchos locales cerrarán antes de lo habitual.

Qué pasará con las clases

La definición sobre las clases llegó de boca de la ministra de Educación, Susana Montaldo, quien confirmó que este viernes las actividades serán normales en los niveles inicial, primario y secundario.

"Habrá clases porque el partido es a las 19 horas y eso solo afectará al nivel terciario y a las escuelas de jóvenes y adultos. Ya se organizan ellos si van a ver el partido en el instituto o tendrán clases virtuales", explicó la funcionaria.

De este modo, la única excepción podrá darse en los institutos terciarios y en las escuelas para jóvenes y adultos, donde cada establecimiento definirá la modalidad de funcionamiento.

Cómo funcionará el transporte

El transporte público no tendrá modificaciones durante toda la jornada. Los colectivos urbanos de San Miguel de Tucumán mantendrán sus recorridos habituales, según confirmó el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo. Lo mismo ocurrirá con los servicios interurbanos y rurales, informaron desde la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial, a cargo de Vicente Manuel Nicastro.

Los hospitales, sin cambios

El sistema sanitario también funcionará con normalidad. Desde el Ministerio de Salud informaron que las guardias atenderán como de costumbre, las cirugías programadas se realizarán según lo previsto y no habrá cambios en hospitales ni centros asistenciales.

"La mayoría de los consultorios atiende por la mañana, por lo que el partido no altera la actividad. Todo funcionará normalmente", indicaron desde la cartera sanitaria.

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Dónde ver el partido de Argentina en Tucumán

Quienes no quieran verlo desde sus casas podrán acercarse a la Plaza Temática, ubicada en Congreso y San Lorenzo.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverá a instalar el Punto Mundialista, con una pantalla gigante para seguir el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

La previa comenzará a las 17 con juegos, trivias, premios, propuestas gastronómicas, la participación de la murga La Tumbalata y un puesto de Eco Canje. El partido se transmitirá desde las 19 y habrá sillas para el público.

Con las clases, los hospitales y el transporte funcionando normalmente, el principal cambio estará en el comercio. A medida que se acerque la hora, la actividad empezará a bajar y miles de tucumanos buscarán una pantalla para seguir a la Selección en busca de un lugar en los octavos de final.

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