Copa del Mundo

La lluvia y el frío no frenaron los festejos de los tucumanos por el triunfo de Argentina

Decenas de vecinos se congregaron en la plaza Independencia y en los alrededores del microcentro para celebrar el pase de la Selección a octavos de final.

MULTITUD. Abrigados y con paraguas, los tucumanos alentaron por la selección argentina en la plaza Independencia.
MULTITUD. Abrigados y con paraguas, los tucumanos alentaron por la selección argentina en la plaza Independencia. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Por Micaela Pinna Otero 03 Julio 2026

Ni la lluvia, ni el frío extremo, ni la noche alcanzaron para apagar la alegría de los hinchas. Apenas el árbitro marcó el final del partido, las calles del microcentro fueron invadidas por los tucumanos para reunirse en la plaza Independencia a festejar el pase de la Selección a 8vos de final en el Mundial 2026.

Las bajas temperaturas que dejó la bomba polar que ingresó esta semana a Tucumán no frenaron a aquellos que quisieron sumarse a una celebración colectiva. Debajo de las bufandas, camperas impermeables, guantes y gorros se asomaban las camisetas de Argentina, las caras pintadas de celeste y blanco y las banderas que comenzaron a multiplicarse a medida que más personas llegaban al principal paseo de la capital.

EN FAMILIA. Los hinchas no quisieron quedarse afuera del festejo improvisado. EN FAMILIA. Los hinchas no quisieron quedarse afuera del festejo improvisado. LA GACETA / Osvaldo Ripoll

Había familias completas, grupos de adolescentes, niños que corrían con banderines en las manos, adultos mayores que miraban desde el mástil o debajo de un árbol y jóvenes que no dejaban de saltar. Las vuvuzelas sonaban sin descanso mientras desde distintos parlantes se escuchaban los clásicos temas mundialistas, como “Muchachos” y “La cumbia de los trapos”, que rápidamente encontraban fueron coreadas a todo pulmón.

Rondas y pogos

En distintos sectores de la plaza se armaron pequeñas rondas de hinchas que cantaban, saltaban y agitaban banderas. Con el paso de los minutos, esos grupos dispersos terminaron uniéndose en círculo enorme frente a la Casa de Gobierno, donde entonaron el Himno Nacional Argentino.

BAJO EL AGUA. La lluvia no fue un obstáculo para los presentes. BAJO EL AGUA. La lluvia no fue un obstáculo para los presentes. LA GACETA / Osvaldo Ripoll

Entre los festejos también estaban los vendedores ambulantes, que aprovecharon la oportunidad para ofrecer paraguas celestes y blancos, banderas argentinas y pósters de Lionel Messi y de los jugadores de la “Scaloneta”. Tampoco faltaron los perros vestidos con chalecos albicelestes, que se robaron las miradas y risas de los más chicos.

En medio de los cantos y de la euforia, algunas bengalas comenzaron a iluminar la plaza mientras los festejos seguían. A pocos metros, efectivos de la Policía mantenían un operativo de seguridad que cercó el frente de la Casa de Gobierno y reforzó la vigilancia sobre la calle 25 de Mayo para prevenir incidentes mientras los hinchas celebraban.

APASIONADOS. Las vuvuzelas y los pogos fueron los protagonistas. APASIONADOS. Las vuvuzelas y los pogos fueron los protagonistas. LA GACETA / Osvaldo Ripoll

“¡Fue increíble lo que sufrimos, no se terminaba más!”, exclamó Julio Buffo, de 16 años, mientras terminaba de saltar en una ronda junto a sus amigos. A su lado, Facundo Aráoz resumía el sentimiento del grupo. “Nos juntamos a ver el partido todos juntos, no podemos estar más contentos con el resultado. ¡Argentina te amo!”.

La lluvia tampoco alteró los planes de quienes decidieron sumarse sobre la marcha. “Estábamos cerca y cuando empezamos a escuchar a la gente que venía a la plaza decidimos sumarnos. Pensábamos que no iba a haber casi nadie por la lluvia, pero se ve que nada nos para”, dijo entre risas Mariana Álvarez.

A unos metros, Elisa observaba cómo sus hijos Benjamín y Valentín saltaban con una bandera sobre los hombros junto a su padre, Armando. “Los chicos nos pidieron por favor que los traigamos un rato cuando terminó el partido. Dudamos, pero nos insistieron tanto que al final nos abrigamos bien y vinimos así se sacaban las ganas”, contó.

ENTRE AMIGAS. Muchos adolescentes se reunieron a ver el partido. ENTRE AMIGAS. Muchos adolescentes se reunieron a ver el partido. LA GACETA / Osvaldo Ripoll

La ilusión también trajo recuerdos del camino recorrido cuatro años atrás en Qatar. “La verdad es que no sé hasta qué instancia llegaremos, pero mientras estemos tenemos que disfrutar cada paso que demos. Es una sensación única vivir estos momentos con gente que comparte la misma emoción que uno. Se siente como estar otra vez en el 2022”, expresó Joaquín.

Como si todos fueran amigos, los presentes protagonizaron una fiesta improvisada que se extendió por casi una hora. Entre abrazos desconocidos y gritos de alegría, la fría noche de invierno quedó en un segundo plano, opacada por la ilusión mundialista para el próximo encuentro.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiTucumánSan Miguel de TucumánPlaza IndependenciaLionel ScaloniLisandro MartínezLa FIFA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: Tuvimos el corazón dividido

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

Más visto en Mundial 2026
Messi tuvo un socio de lujo
1

Messi tuvo un socio de lujo

Viajaban de Santiago a Tucumán para ver el Mundial 78: la historia de Ana y un pueblo que iba detrás de la Selección
2

Viajaban de Santiago a Tucumán para ver el Mundial 78: la historia de Ana y un pueblo que iba detrás de la Selección

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia
3

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

Arreglemos esto y que sea rápido
4

Arreglemos esto y que sea rápido

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán
5

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina
6

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Más Noticias
Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Comentarios