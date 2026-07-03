La lluvia y el frío no frenaron los festejos de los tucumanos por el triunfo de Argentina

Las bajas temperaturas que dejó la bomba polar que ingresó esta semana a Tucumán no frenaron a aquellos que quisieron sumarse a una celebración colectiva. Debajo de las bufandas, camperas impermeables, guantes y gorros se asomaban las camisetas de Argentina, las caras pintadas de celeste y blanco y las banderas que comenzaron a multiplicarse a medida que más personas llegaban al principal paseo de la capital.