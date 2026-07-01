“Grité más el gol de Irak que uno de Messi”: los prodes y una nueva forma de vivir el Mundial

“Grité más el gol de Irak que uno de Messi”, resume entre risas Alejo Gacioppo, de 22 años, estudiante de Cine y campeón argentino de Tetris. La frase suena exagerada, pero durante el Mundial 2026 dejó de ser una excepción: un gol de Bosnia, un empate de Qatar o un Canadá-Bosnia pueden desatar festejos en facultades, oficinas y grupos de WhatsApp. El motivo no es fanatismo: es el prode.