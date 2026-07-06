Atlético inició su cuarta semana de pretemporada con la mira puesta en Tucumán Central

Por eso, el “Decano” ya sumó ritmo con dos prácticas formales: un amistoso ante un combinado de la Cuarta y Quinta división del club, y otro ensayo el sábado ante la Reserva de Ramiro González. Julio César Falcioni priorizó la adaptación de sus jugadores a esta nueva etapa de la pretemporada antes que los aspectos tácticos; pero, al mismo tiempo, también dejó en claro algunas ideas que serán las bases del equipo que jugará en el reinicio de la competencia oficial.