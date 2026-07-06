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Atlético inició su cuarta semana de pretemporada con la mira puesta en Tucumán Central

El cuerpo técnico modificó la agenda de trabajo para bajar las cargas físicas y empezar a sumar rodaje futbolístico de cara al debut ante Independiente Rivadavia.

INTENSIDAD. Clever Ferreira se eleva para impactar de cabeza en una de las últimas prácticas de Atlético Tucumán.
INTENSIDAD. Clever Ferreira se eleva para impactar de cabeza en una de las últimas prácticas de Atlético Tucumán. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán inició su cuarta semana de pretemporada en Ojo de Agua para priorizar el rodaje futbolístico antes de su debut en el torneo de Primera División el 26 de julio.
  • Tras jugar ante la reserva y juveniles, Julio Falcioni mantiene el esquema 4-5-1 con Luciano Vallejo como titular por el lesionado Suso, bajando cargas físicas para el plantel.
  • El amistoso del miércoles ante Tucumán Central medirá el nivel del equipo, mientras la dirigencia busca concretar cuatro refuerzos claves para el debut del 26 de julio.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán comenzó su cuarta semana de pretemporada bajo un nuevo propósito: el objetivo principal del cuerpo técnico ya no es exigir al equipo desde lo físico, sino empezar a sumar rodaje futbolístico de cara al debut en el Clausura este 26 de julio. La fecha 1 ante Independiente Rivadavia en el Monumental ya se percibe a la vuelta de la esquina, por lo que las prioridades cambiaron y la agenda de trabajo se adaptó en función de las mismas.

Por eso, el “Decano” ya sumó ritmo con dos prácticas formales: un amistoso ante un combinado de la Cuarta y Quinta división del club, y otro ensayo el sábado ante la Reserva de Ramiro González. Julio César Falcioni priorizó la adaptación de sus jugadores a esta nueva etapa de la pretemporada antes que los aspectos tácticos; pero, al mismo tiempo, también dejó en claro algunas ideas que serán las bases del equipo que jugará en el reinicio de la competencia oficial.

Por un lado, la confianza en su esquema. El 4-5-1 sigue siendo el favorito del entrenador, tras darle resultados especialmente en la última parte del semestre.

Por otra parte, el respaldo a sus intérpretes. Todo parece indicar que Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz son los titulares indiscutibles del “Emperador”.  

En ese sentido, la principal novedad es que Vallejo parece haberle ganado la pulseada definitivamente a Gianluca Ferrari como segundo marcador central en reemplazo del lesionado Gastón Suso.

Asimismo, Falcioni mostró que necesita que sus variantes encuentren su estado de forma. Por eso tuvieron su oportunidad Leonel Di Plácido, Kevin Ortíz, Ramiro Ruiz Rodríguez y Manuel Brondo -este último por encima de Carlos Abeldaño en la consideración-, cuando los habituales titulares necesitaron reducir cargas y descansar. 

La nueva prueba será este miércoles ante Tucumán Central, desde las 9.30 en el Monumental José Fierro, a puertas cerradas. Ahí, Atlético se medirá ante un equipo de mayor exigencia, de la tercera categoría del fútbol argentino, para continuar ajustando detalles.

Resta saber si el “Decano” jugará amistosos ante rivales de Primera División a falta de solo 19 días para el debut. Mientras tanto, la CD continúa en la búsqueda de los cuatro refuerzos que estaban previstos cuando finalizó el último semestre.

Temas Julio César FalcioniLeandro DíazRamiro Ruiz RodríguezLeonel Di PlácidoNicolás LaméndolaRenzo TesuriKevin OrtizLeonel Vega
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