Ingolotti hizo un duro balance de su primer semestre en Atlético Tucumán: "Creo que fue malo"

“La verdad que es duro, obviamente, porque a nadie le gusta que lo critiquen o que en una cancha te chiflen, y más tu propia hinchada. Pero es parte de esto. Uno sabe que convive con eso, más siendo arquero. Hay que trabajar, tratar de tomarlo de la mejor manera y aferrarse a los que están todo el tiempo con uno. El fútbol es trabajo y en algún momento la cosa cambia”, reflexionó.