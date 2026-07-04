Falcioni movió piezas en Atlético Tucumán: los nombres que probó en un amistoso contra la Reserva

En Ojo de Agua, los primeros 45’ terminaron 0 a 0. El “Emperador” contó desde el inicio con Maximiliano Villa, Franco Nicola y Leandro Díaz, jugadores que se ausentaron en el último ensayo. Sin embargo, los flashes se los llevaron los ingresos de Ramiro Ruiz Rodríguez por Renzo Tesuri y de Kevin Ortiz en la mitad de la cancha en lugar de Leonel Vega.