Falcioni movió piezas en Atlético Tucumán: los nombres que probó en un amistoso contra la Reserva

Resumen para apurados
- El DT Julio César Falcioni probó variantes en Atlético Tucumán durante dos amistosos ante la Reserva en Ojo de Agua, de cara al debut en el torneo Clausura.
- En la tercera semana de pretemporada, Falcioni rotó nombres e integró a futbolistas que sumaron minutos en dos partidos que terminaron en empate 0 a 0 y triunfo por 3 a 1.
- Estos ensayos son clave para definir el once titular de Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia y consolidar el funcionamiento del equipo en el segundo semestre.
Atlético Tucumán cerró su tercera semana de pretemporada con dos amistosos ante la Reserva, pensando en sumar rodaje de cara al debut del equipo en el Clausura frente a Independiente Rivadavia.
El “Decano” sigue aceitando variantes para el segundo semestre del año; en ese sentido, el DT Julio César Falcioni rotó el equipo que venía de vencer a un combinado de la cuarta y quinta división del club durante la semana.
En Ojo de Agua, los primeros 45’ terminaron 0 a 0. El “Emperador” contó desde el inicio con Maximiliano Villa, Franco Nicola y Leandro Díaz, jugadores que se ausentaron en el último ensayo. Sin embargo, los flashes se los llevaron los ingresos de Ramiro Ruiz Rodríguez por Renzo Tesuri y de Kevin Ortiz en la mitad de la cancha en lugar de Leonel Vega.
El "Decano" formó con Luis Ingolotti; Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Ruiz Rodríguez, Ortiz, Lautaro Godoy y Nicola; Nicolás Laméndola y Díaz.
En tanto, la Reserva formó con Enrique Maza; Uriel Funes, Juan Pablo Posse, Ramiro Paunero y Santiago Cortés Albornoz; Leandro Olima, Mauro Carrizo, Germain Vallejo y Martín Paz; Lucas Videla y Eduardo García. En el segundo partido, la Primera se impuso por 3 a 1. Hoy el plantel tendrá descanso; mientras que mañana regresará a entrenar.