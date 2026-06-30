Atlético Tucumán, en un "tiempo muerto": por qué el mercado de pases sigue sin novedades

Esta situación responde, principalmente, a dos factores. El primero tiene que ver con la finalización de numerosos contratos en la Liga Profesional. En ese sentido, el 30 de junio representa una fecha tan límite como estratégica, ya que muchos futbolistas concluyeron sus vínculos con sus respectivos clubes. A partir de ahora comienzan a abrirse nuevas posibilidades de negociación, tanto para jugadores que finalizaron sus préstamos y deben regresar a sus equipos como para aquellos que quedaron en libertad de acción y pueden negociar con cualquier institución. Por eso, no se descarta que en los próximos días empiecen a surgir novedades.