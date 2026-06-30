Atlético Tucumán, en un "tiempo muerto": por qué el mercado de pases sigue sin novedades

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán sigue sin incorporar refuerzos en su pretemporada de cara al Clausura, debido a la cautela de la dirigencia y el vencimiento de contratos el 30 de junio.
- Tras tres semanas de prácticas, el club busca mantener la base del plantel y planifica amistosos locales, mientras se define la situación de futbolistas como Javier Domínguez.
- Los próximos días serán claves para sumar incorporaciones libres. El equipo debutará el 26 de julio ante Independiente Rivadavia con el reto de consolidar su funcionamiento.
Atlético Tucumán parece atravesar una especie de “tiempo muerto” en su pretemporada de cara al inicio del Clausura. De algún modo, el calendario así lo marca: el plantel está por completar su tercera semana de trabajo desde el regreso a las prácticas y, al mismo tiempo, todavía restan 25 días para el debut oficial, previsto para el domingo 26 de julio frente a Independiente Rivadavia. El “Decano” se encuentra, por ahora, en un punto intermedio entre el comienzo de la preparación y el inicio de la competencia.
Pero esa sensación de “tiempo muerto” no sólo se refleja en los plazos, sino también en la actividad. Mientras el plantel alterna dobles turnos con entrenamientos matutinos, en los que el aspecto físico ocupa un lugar central, el mercado de pases permanece prácticamente en pausa. Ante la consulta de LA GACETA sobre el estado de la búsqueda de refuerzos, miembros de la CD prefirieron no brindar precisiones. Incluso, en las redes sociales tampoco circulan los habituales rumores de incorporaciones.
Esta situación responde, principalmente, a dos factores. El primero tiene que ver con la finalización de numerosos contratos en la Liga Profesional. En ese sentido, el 30 de junio representa una fecha tan límite como estratégica, ya que muchos futbolistas concluyeron sus vínculos con sus respectivos clubes. A partir de ahora comienzan a abrirse nuevas posibilidades de negociación, tanto para jugadores que finalizaron sus préstamos y deben regresar a sus equipos como para aquellos que quedaron en libertad de acción y pueden negociar con cualquier institución. Por eso, no se descarta que en los próximos días empiecen a surgir novedades.
El segundo motivo responde a una lógica habitual del fútbol argentino. En un contexto económico complejo, la mayoría de los clubes necesita concretar ventas o desprenderse de futbolistas antes de salir al mercado. En Atlético, hasta el momento, eso no ocurrió. Cuando parecía que Javier Domínguez estaba encaminado a convertirse en la primera baja del plantel tras ausentarse de los primeros entrenamientos de junio, el paraguayo regresó a las prácticas y su continuidad volvió a quedar envuelta en incertidumbre.
Mientras la CD trabaja para mantener la base del plantel que Julio César Falcioni considera fundamental para afrontar el segundo semestre, también debe resolver otro aspecto importante: la organización de los amistosos de preparación. Por ahora, no está previsto que el equipo viaje a Buenos Aires para disputar encuentros, como ocurrió en otras pretemporadas, por lo que la idea es medirse con equipos de la región para sumar minutos de fútbol y llegar con ritmo al comienzo del Clausura.
En ese sentido, en las últimas horas aparecieron dos opciones concretas: jugar ante la Reserva del club en los próximos días y también recibir a Tucumán Central en el Monumental, con el próximo miércoles como fecha tentativa.