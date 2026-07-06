A Scaloni no le tembló el pulso y metió mano en el equipo: cuál sería el “11” de Argentina para enfrentar a Egipto

La otra prueba fue con “Nico” González por De Paul. Si finalmente se concreta, sería la modificación más sorpresiva. No implicaría solamente un cambio de nombres, sino también una intención distinta: sumar un extremo natural para ensanchar el campo, atacar por afuera y generar situaciones de uno contra uno. González aporta amplitud, profundidad y recorrido, tres aspectos que Argentina necesitó en varios pasajes del partido contra Cabo Verde.