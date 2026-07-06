Copa del Mundo

A Scaloni no le tembló el pulso y metió mano en el equipo: cuál sería el “11” de Argentina para enfrentar a Egipto

El DT apuesta a que el equipo sea protagonista e imponga condiciones desde el primer momento, para evitar sofocones como contra Cabo Verde.

CAMBIOS. Lionel Scaloni piensa variantes con respecto al equipo que jugó con Cabo Verde.
CAMBIOS. Lionel Scaloni piensa variantes con respecto al equipo que jugó con Cabo Verde. AFP
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni planea tres cambios en la selección argentina para enfrentar a Egipto en octavos del Mundial, buscando recuperar el control de juego tras el pase ante Cabo Verde.
  • Tras sufrir para vencer a Cabo Verde, Scaloni probó en la práctica a Tagliafico, Paredes y Álvarez como titulares para aportar solidez, posesión y mayor movilidad en el ataque.
  • Con estas variantes, Argentina busca imponer condiciones desde el inicio ante Egipto, evitar el desgaste físico y consolidar su funcionamiento táctico para el resto del Mundial.
Resumen generado con IA

Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo. Como suele ocurrir en las grandes citas, prefirió mantener el hermetismo. Sin embargo, la práctica de este lunes dejó señales claras y un probable “11” para afrontar los octavos de final frente a Egipto, con tres modificaciones prácticamente definidas y una duda que podría alterar el funcionamiento del medio campo.

La extensa charla de Scaloni con el plantel que marcó la previa de Argentina antes de los octavos del Mundial

La extensa charla de Scaloni con el plantel que marcó la previa de Argentina antes de los octavos del Mundial

Las variantes que probó el entrenador fueron Nicolás Tagliafico por Facundo Medina, Leandro Paredes por Thiago Almada y Julián Álvarez por Lautaro Martínez. A ellas se sumó un ensayo con Nicolás González en lugar de Rodrigo De Paul, aunque esa alternativa todavía no aparece con el mismo grado de certeza que las otras tres. 

Scaloni ya resolvió este problema una vez, ahora el Mundial 2026 vuelve a ponerlo a prueba

Scaloni ya resolvió este problema una vez, ahora el Mundial 2026 vuelve a ponerlo a prueba

No parecen cambios aislados. Todos apuntan en la misma dirección: recuperar el control del juego, darle mayor profundidad al ataque y evitar que el equipo vuelva a quedar expuesto como ocurrió en el sufrido triunfo frente a Cabo Verde por los 16avos de final.

Los impresionantes números de Lionel Scaloni en sus primeros 100 partidos con Argentina

Los impresionantes números de Lionel Scaloni en sus primeros 100 partidos con Argentina

El ingreso de Tagliafico le devolvería experiencia y mayor solidez al lateral izquierdo; además de un poco más de vocación ofensiva. Medina cumplió cuando le tocó jugar, pero el futbolista de Lyon ofrece una salida más agresiva por la banda y una lectura defensiva consolidada en este ciclo.

La presencia de Paredes también modificaría la estructura. Si Almada aportaba desequilibrio y conducción cerca del área rival, el volante de Boca le permitiría a la Selección administrar mejor la posesión desde el inicio de cada ataque. Además, su presencia liberaría a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para jugar varios metros más adelante. De esa manera, ambos futbolistas podrían pisar el área y romper líneas con mayor frecuencia.

Quizás el cambio más significativo sea el regreso de Julián. Más allá de que Lautaro convirtió frente a Jordania, surgido en las inferiores de River ofrece una movilidad constante, presión alta y desmarques que pueden abrir espacios para Lionel Messi. Frente a un rival que seguramente intentará cerrarse para apostar al contragolpe, esa dinámica puede transformarse en una herramienta determinante.

La otra prueba fue con “Nico” González por De Paul. Si finalmente se concreta, sería la modificación más sorpresiva. No implicaría solamente un cambio de nombres, sino también una intención distinta: sumar un extremo natural para ensanchar el campo, atacar por afuera y generar situaciones de uno contra uno. González aporta amplitud, profundidad y recorrido, tres aspectos que Argentina necesitó en varios pasajes del partido contra Cabo Verde.

Después de una clasificación mucho más trabajada de lo imaginado, Scaloni parece haber encontrado un diagnóstico. Argentina necesita volver a imponer condiciones desde el comienzo, atacar con mayor agresividad y evitar que el desarrollo vuelva a convertirse en un partido largo e incómodo.

El probable “11” de Argentina para jugar contra Egipto

El probable equipo sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; Paredes; De Paul o González, Fernández y Mac Allister; Messi y Álvarez. La confirmación llegará recién horas antes del partido, pero las pruebas dejaron un mensaje claro. Scaloni busca una Selección con más control, más profundidad y menos sufrimiento que el vivido en Miami

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