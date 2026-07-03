La desafiante frase del presidente de Cabo Verde antes del duelo con Argentina: "No tenemos miedo"

A pocas horas del cruce con la selección argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, dejó un mensaje que refleja el espíritu con el que su país afronta el partido más importante de su historia futbolística. Lejos de asumir el papel de víctima frente al vigente campeón del mundo, aseguró que su selección jugará "sin ningún miedo" y con la misma convicción que la llevó a convertirse en una de las revelaciones del torneo.