Copa del Mundo

La desafiante frase del presidente de Cabo Verde antes del duelo con Argentina: "No tenemos miedo"

José Maria Neves respaldó a los "Tiburones Azules" antes del cruce con la "Scaloneta", destacó la histórica campaña de su selección y aseguró que el equipo jugará convencido de que puede dar el golpe.

Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.
Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de Cabo Verde, José Neves, declaró en Portugal que su selección jugará sin miedo ante Argentina en los 16avos del Mundial 2026, buscando una clasificación histórica.
  • Los Tiburones Azules llegaron a esta instancia en su debut mundialista tras lograr valiosos empates en la fase de grupos frente a potencias como España y Uruguay.
  • El mandatario proyecta que este hito deportivo inspirará a la sociedad de Cabo Verde a buscar la excelencia y el desarrollo en áreas clave como la salud y la educación nacional.
Resumen generado con IA

A pocas horas del cruce con la selección argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, dejó un mensaje que refleja el espíritu con el que su país afronta el partido más importante de su historia futbolística. Lejos de asumir el papel de víctima frente al vigente campeón del mundo, aseguró que su selección jugará "sin ningún miedo" y con la misma convicción que la llevó a convertirse en una de las revelaciones del torneo.

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Durante una visita oficial a la ciudad portuguesa de Coimbra, Neves destacó el recorrido de los "Tiburones Azules" en su primera participación mundialista y aseguró que el desafío frente a Argentina será afrontado con la identidad que mostró el equipo desde el comienzo de la competencia. 

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"No tenemos ningún miedo y vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos cincuenta años", afirmó en declaraciones a la agencia Inforpress.

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El mandatario también hizo referencia a la magnitud del rival que tendrá enfrente su seleccionado, aunque evitó mostrarse intimidado por el favoritismo argentino. "Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones", expresó.

El optimismo de Neves fue aún más allá cuando relativizó cualquier análisis basado en las probabilidades. "Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad", sostuvo.

Más allá del resultado que pueda darse este viernes, el presidente consideró que el equipo ya cumplió un objetivo histórico. Según afirmó, Cabo Verde "ya ganó su Mundial" gracias al rendimiento que mostró durante la fase de grupos, en la que logró empatar con España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), resultados que le permitieron avanzar por primera vez a una instancia eliminatoria.

Neves también dedicó elogios al arquero Vozinha, una de las grandes figuras del seleccionado africano y protagonista de una destacada actuación en el empate frente a España. Incluso manifestó su deseo de que vuelva a ser elegido como el mejor jugador del partido ante Argentina.

Finalmente, el mandatario vinculó el desempeño deportivo con el desarrollo del país y aseguró que el Mundial puede convertirse en un motor de inspiración para toda la sociedad.

"Hace cincuenta años, Cabo Verde era un país improbable. Hoy estamos entre los mejores del mundo. Si podemos estar entre los mejores en el fútbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia", concluyó.

Con ese mensaje, Cabo Verde buscará escribir un nuevo capítulo de su historia cuando enfrente a la Argentina, con la ilusión de seguir alimentando el sueño que ya sorprendió al Mundial.

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