La extensa charla de Scaloni con el plantel que marcó la previa de Argentina antes de los octavos del Mundial

Las palabras, en cambio, llegaron después. “No hay partido fácil”, resumió Paredes cuando le preguntaron cómo imaginaba el cruce de octavos. El volante, que aseguró sentirse “al 100%” desde lo físico tras dejar atrás la lesión que lo condicionó en la previa del Mundial, también dejó otra frase que parece sintetizar el pensamiento del cuerpo técnico. “Tenemos un margen de mejora muy alto porque somos una Selección que siempre quiere más, que siempre quiere mejorar y que tiene condiciones para hacerlo”, lanzó.