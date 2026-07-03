Los impresionantes números de Lionel Scaloni en sus primeros 100 partidos con Argentina

Lo que comenzó el 8 de septiembre de 2018 con una victoria por 3 a 0 frente a Guatemala terminó convirtiéndose en uno de los procesos más exitosos que recuerde el fútbol argentino. Ocho años después de asumir en medio de las dudas tras la salida de Jorge Sampaoli, Scaloni llega al centenar de encuentros respaldado por los resultados, los títulos y una identidad de juego consolidada.