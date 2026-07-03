Copa del Mundo

Los impresionantes números de Lionel Scaloni en sus primeros 100 partidos con Argentina

El entrenador alcanzará el centenar de encuentros este viernes frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sus estadísticas reflejan una de las etapas más exitosas de la historia de la "Albiceleste", con cuatro títulos y una efectividad cercana al 79%.

Lionel Scaloni, DT de la Selección.
Lionel Scaloni, DT de la Selección.
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Este viernes, Lionel Scaloni dirigirá su partido número 100 con la Selección Argentina ante Cabo Verde en Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
  • Desde su debut en 2018, Scaloni logró una efectividad del 78,8% y cuatro títulos clave, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.
  • El centenario consolida un exitoso ciclo histórico que posiciona a Argentina como firme candidata al título mundial de 2026 y revalida un proyecto deportivo a largo plazo.
Resumen generado con IA

Lionel Scaloni escribirá este viernes un nuevo capítulo en la historia de la Selección. El entrenador alcanzará los 100 partidos al frente del combinado nacional cuando la "Albiceleste" enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lo que comenzó el 8 de septiembre de 2018 con una victoria por 3 a 0 frente a Guatemala terminó convirtiéndose en uno de los procesos más exitosos que recuerde el fútbol argentino. Ocho años después de asumir en medio de las dudas tras la salida de Jorge Sampaoli, Scaloni llega al centenar de encuentros respaldado por los resultados, los títulos y una identidad de juego consolidada.

En sus primeros 99 partidos, el entrenador registra 72 victorias, 18 empates y apenas nueve derrotas, lo que representa una efectividad del 78,8%. Además, la Selección convirtió 206 goles y recibió solo 50, reflejo del equilibrio que caracterizó a la "Scaloneta" desde sus primeros pasos.

Los cuatro títulos que cambiaron la historia

Más allá de los números, el mayor legado de Scaloni está en los trofeos. Bajo su conducción, Argentina rompió una sequía de 28 años sin títulos mayores al conquistar la Copa América 2021 en el Maracaná.

Ese fue apenas el comienzo. Luego llegaron la Finalissima 2022 frente a Italia, el histórico Mundial de Qatar 2022, con la inolvidable final frente a Francia, y la Copa América 2024, que consolidó a esta generación como una de las más exitosas de todos los tiempos.

Un rendimiento sobresaliente en todas las competencias

La regularidad fue otra de las grandes virtudes del ciclo. En los Mundiales, Scaloni suma siete triunfos, dos empates y apenas una derrota. En la Copa América registra 13 victorias, cuatro igualdades y dos caídas.

En las Eliminatorias Sudamericanas también impuso condiciones con 23 victorias, ocho empates y cuatro derrotas, mientras que en los amistosos internacionales consiguió 28 triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas. A eso se suma el triunfo en la única Finalissima disputada.

Messi, el gran emblema del ciclo

Si hay un futbolista que simboliza esta etapa es Lionel Messi. El capitán no solo levantó los títulos más importantes de su carrera con la Selección, sino que además se convirtió en el máximo goleador del ciclo Scaloni, con 58 tantos.

Otro dato que refleja la jerarquía del equipo es que Argentina permanece invicta ante selecciones de Europa bajo el mando del entrenador, con un balance de seis victorias y tres empates. Tampoco perdió frente a equipos de Norte y Centroamérica, donde acumula 17 triunfos en igual cantidad de encuentros.

Además, Colombia y Ecuador son las selecciones a las que más veces enfrentó durante su gestión.

Un centenario con la ilusión intacta

El partido número 100 encuentra a Scaloni en un escenario ideal: una nueva Copa del Mundo y con la Selección nuevamente entre las candidatas al título.

El duelo ante Cabo Verde no solo marcará un número redondo para el entrenador, sino también la continuidad de un proyecto que transformó a Argentina en una potencia futbolística y que, casi ocho años después de su inicio, sigue escribiendo páginas doradas en la historia de la "Albiceleste".

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