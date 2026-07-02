Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones

Las estadísticas son sólo eso; ayudan a reconstruir el pasado, pero rara vez juegan los partidos. Mucho menos en un Mundial que ya dejó claro que los nombres pesan bastante menos que el rendimiento. Alemania y Países Bajos quedaron eliminados contra Paraguay y Marruecos, respectivamente, y Cabo Verde complicó seriamente a España y a Uruguay en la fase inicial. Por ese motivo, pensar que el triunfo argentino está garantizado únicamente por los antecedentes sería desconocer la naturaleza de un Mundial y, sobre todo, del fútbol.