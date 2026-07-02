Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones

Resumen para apurados
- La Selección argentina enfrenta este viernes a Cabo Verde en Miami por la fase eliminatoria del Mundial 2026, con la obligación de ganar para seguir defendiendo su título.
- Tras una fase de grupos donde Scaloni rotó el plantel para dosificar cargas, el equipo llega con rodaje pero sin margen de error ante un debutante que ya sorprendió en el torneo.
- Este cruce inicia la etapa de eliminación directa, donde cada decisión será definitiva y un solo error significará el fin del camino mundialista para los campeones defensores.
Todos los Mundiales tienen una selección que juega sin el peso de la historia. Ese debutante que llega con la ilusión cargada, sin antecedentes que defender y con la certeza de que cualquier paso que dé quedará grabado a fuego para siempre. En este 2026, ese papel le corresponde a Cabo Verde que este viernes, en Miami, disputará el partido más importante de su historia. Del otro lado estará Argentina.
El campeón del mundo, mientras tanto, juega para seguir escribiendo una historia que empezó hace décadas y que hoy carga con el peso de defender una corona. Esa diferencia, invisible en la previa, suele sentirse cuando la pelota empieza a rodar; y hay otro detalle que también ayuda a entender el contexto.
A lo largo de la historia, Argentina nunca perdió frente a una selección que disputara su primera Copa del Mundo. Le ganó a Bulgaria en 1962, a Grecia en 1994, a Jamaica y Croacia en Francia 1998, a Costa de Marfil en Alemania 2006 y a Bosnia-Herzegovina en Brasil 2014. El único debutante que consiguió arrebatarle puntos fue Islandia, con aquel empate 1 a 1 en Rusia 2018.
Ahora aparece Cabo Verde, pero esta vez existe una diferencia que vuelve al antecedente apenas una referencia. Nunca antes uno de esos cruces contra debutantes se había jugado con eliminación directa. Ese detalle que parece insignificante parece cambiar todo.
Las estadísticas son sólo eso; ayudan a reconstruir el pasado, pero rara vez juegan los partidos. Mucho menos en un Mundial que ya dejó claro que los nombres pesan bastante menos que el rendimiento. Alemania y Países Bajos quedaron eliminados contra Paraguay y Marruecos, respectivamente, y Cabo Verde complicó seriamente a España y a Uruguay en la fase inicial. Por ese motivo, pensar que el triunfo argentino está garantizado únicamente por los antecedentes sería desconocer la naturaleza de un Mundial y, sobre todo, del fútbol.
La frase de Lionel Scaloni después del triunfo sobre Jordania fue mucho más profunda de lo que parecía. "Ahora se viene lo bueno", había dicho el DT. No hablaba solamente de Cabo Verde; Scaloni apuntaba al verdadero Mundial, ese que comienza a jugarse cuando no existe el mañana.
Hasta acá la “Scaloneta” fue dosificando el torneo. Administró cargas, minutos y esfuerzos. El DT le dio rodaje a futbolistas que todavía no habían debutado, recuperó confianza en otros que la necesitaban y amplió el abanico de variantes para afrontar lo que viene. El objetivo silencioso de la fase de grupos era llegar a los mata-mata con la mayor cantidad posible de futbolistas preparados para competir.
"Lo que buscamos es que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Estoy contento porque le dimos minutos a todos", había reconocido sin rodeos Scaloni. Cumplió la misión, pero ahora comienza otra historia.
No hay margen para mirar a futuro
Ya no habrá lugar para administrar pensando en el partido siguiente; cada decisión tendrá consecuencias inmediatas. Si un futbolista llega con una molestia, habrá que decidir si arriesgarlo. Si un rendimiento obliga a modificar el equipo, ya no habrá margen para esperar una fecha más. Si un planteo no funciona, no existirá la posibilidad de corregirlo en el encuentro siguiente. Ese es el verdadero cambio que propone el mata-mata.
Hasta ahora, el cuerpo técnico podía permitirse mirar más allá del siguiente partido, pero a partir de este viernes primero tendrá que asegurarse de que exista un próximo partido.
Quizá por eso la historia frente a los debutantes resulte apenas una curiosidad estadística. Sí, la Selección nunca perdió contra un equipo que disputaba su primera Copa del Mundo. Pero tampoco había enfrentado a uno de ellos en una instancia de eliminación directa, en donde un error puede borrar de un golpe todo lo construido durante las semanas anteriores.
Cabo Verde jugará con el entusiasmo de quien siente que ya hizo historia; Argentina, con la obligación que implica defender un título.
Son dos maneras muy distintas de pararse frente al mismo partido y también dos maneras muy diferentes de entender este Mundial.
Para Cabo Verde este juego puede representar el comienzo de una historia, mientras que para la “Scaloneta” será el momento de confirmar que la etapa de los ensayos terminó definitivamente. Porque el Mundial de la gestión ya quedó atrás y ahora comienza el de las decisiones