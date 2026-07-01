Horacio Cirio rompió el silencio sobre Jésica Cirio: "Es ingenua y ambiciosa"

Resumen para apurados
- Horacio Cirio rompió el silencio en televisión sobre la investigación judicial a su hija Jésica por un video con dólares, calificándola de "ingenua y ambiciosa".
- Horacio, distanciado de su hija hace más de una década, afirmó que nunca confió en Martín Insaurralde y cree que la grabación, bajo peritaje por presunta IA, es real.
- El caso mantiene a Cirio e Insaurralde bajo investigación judicial y con prohibición de salir del país, mientras la fiscalía determina la autenticidad de las pruebas.
En medio del avance de la investigación judicial que involucra a Jésica Cirio por el video en el que aparecen fajos de dólares, su padre, Horacio Cirio, rompió el silencio y realizó fuertes declaraciones durante el estreno de Yuyito a la tarde, el nuevo programa conducido por Amalia 'Yuyito' González en NET TV.
El hombre aseguró que hace entre 13 y 14 años no mantiene contacto con su hija y reconoció que la situación judicial "lo supera", ya que no tiene respuestas sobre los hechos que hoy son investigados por la Justicia.
"La situación me supera"
Durante la entrevista, Horacio Cirio explicó que desconoce los detalles de la causa porque hace muchos años perdió el vínculo con la modelo.
"La situación me supera, aún más porque no tengo contacto como para dar respuestas y decir que le pregunté a ella por qué pasó todo lo que pasó e hizo ese video", expresó.
Además, recordó que Jésica tuvo "una infancia hermosa" y relató que trabajó como policía hasta jubilarse en la Policía Bonaerense.
El padre de la conductora también manifestó su deseo de recomponer la relación familiar, aunque admitió que no observa la misma intención del otro lado.
El conflicto familiar y la disputa por una casa
Horacio Cirio volvió a hablar del histórico conflicto patrimonial que mantiene con su expareja y explicó que continúa reclamando una vivienda heredada de sus abuelos.
Según contó, tras la separación había proyectado desarrollar un edificio en ese terreno y estaba dispuesto a compartir el patrimonio, pero aseguró que el conflicto quedó estancado y actualmente continúa en la Justicia.
"Martín Insaurralde nunca me cerró"
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando se refirió a la relación entre su hija y Martín Insaurralde.
"No me cerraba Insaurralde. Fui muchas veces a darle mi versión y la razón por la que mi hija no quería hablarme para ver si tenía una respuesta que yo no tenía y no la tengo hoy", afirmó.
También recordó que, tras jubilarse, trabajó vendiendo churros en las puertas de distintos medios de comunicación y aseguró que nunca le pidió ayuda económica a su hija.
Qué dijo sobre el video de los dólares
Consultado por la investigación que lleva adelante el fiscal Luis Armella, Horacio Cirio opinó que el video difundido públicamente sería auténtico.
"Pienso que pudo estar influida por Insaurralde. Me dijeron que la maltrataba. Mi hija es ingenua y ambiciosa, la desconozco", sostuvo.
Sus declaraciones llegan mientras la Justicia analiza el material audiovisual que muestra importantes sumas de dinero en una propiedad donde convivieron Jésica Cirio y Martín Insaurralde. La defensa de la modelo sostiene que el video habría sido manipulado mediante inteligencia artificial, mientras la fiscalía busca determinar su autenticidad.
Actualmente, tanto Jésica Cirio como Martín Insaurralde continúan bajo investigación judicial, con restricciones para salir del país y otras medidas cautelares dispuestas en el marco de la causa.