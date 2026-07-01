"Unidos o dominados": Enrique Romero lanzó duras críticas a Manzur y llamó a apuntalar la unidad del PJ

El fantasma de 1987 y el riesgo de la fractura

Uno de los puntos más fuertes del comunicado radica en la comparación histórica. Romero recordó que el mantenimiento de vínculos institucionales con el Gobierno nacional -una de las justificaciones del oficialismo provincial para su actual postura- no es algo nuevo. Citó los ejemplos de Fernando Riera con Raúl Alfonsín, de Julio Miranda con Fernando de la Rúa y el propio Manzur con Mauricio Macri.