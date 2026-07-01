"Unidos o dominados": Enrique Romero lanzó duras críticas a Manzur y llamó a apuntalar la unidad del PJ
En el marco del aniversario de la muerte de Perón, el dirigente del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo advirtió sobre el riesgo de una fractura interna frente al avance libertario y ratificó su apoyo a la fórmula Jaldo-Acevedo.
Resumen para apurados
- Enrique Romero criticó a Juan Manzur y pidió la unidad del PJ en Tucumán, durante el aniversario de la muerte de Perón, para evitar fracturas ante el avance libertario.
- El dirigente cuestionó las ambiciones de Manzur, comparó el riesgo actual con la ruptura partidaria de 1987 y defendió la relación institucional con el Gobierno nacional.
- Romero ratificó su apoyo a la fórmula Jaldo-Acevedo para dar la batalla ideológica contra el oficialismo nacional y evitar que La Libertad Avanza gane terreno en Tucumán.
Bajo la histórica consigna de Juan Domingo Perón, “Unidos o dominados”, el dirigente Enrique Romero emitió un duro comunicado en el que analiza el presente del peronismo tucumano. A 50 años del paso a la inmortalidad del General, Romero no ahorró metáforas literarias para cuestionar el posicionamiento del exgobernador Juan Manzur, a quien instó a deponer actitudes personalistas en favor de la cohesión del movimiento frente al gobierno de Javier Milei.
Las metáforas de Romero contra Manzur
En su análisis, Romero comparó el rol actual de Manzur en el Senado con "Bernardo", el ayudante mudo del Zorro, al sugerir un silencio estratégico que podría esconder ambiciones peligrosas. El dirigente advirtió al exmandatario sobre el "error de Fausto", el personaje de Goethe que entregó su alma al diablo a cambio de poder terrenal. "No debe cometer el error de vender su esencia por un poder ilimitado que luego termina en llanto", sentenció.
Según Romero, las aspiraciones de Manzur de volver a la gobernación son legítimas, pero deben ser canalizadas estrictamente a través de una interna partidaria. El dirigente advirtió que cualquier intento de jugar "por fuera" del Partido Justicialista sería funcional a lo que calificó como una "ultraderecha desbocada y deshumanizante".
El fantasma de 1987 y el riesgo de la fractura
Uno de los puntos más fuertes del comunicado radica en la comparación histórica. Romero recordó que el mantenimiento de vínculos institucionales con el Gobierno nacional -una de las justificaciones del oficialismo provincial para su actual postura- no es algo nuevo. Citó los ejemplos de Fernando Riera con Raúl Alfonsín, de Julio Miranda con Fernando de la Rúa y el propio Manzur con Mauricio Macri.
Sin embargo, aclaró que esa relación institucional no debe ser un pretexto para "priorizar intereses particulares por sobre los del conjunto". En este sentido, recordó la fractura de 1987 entre el PJ y el Partido Laborista como un escenario que no debe repetirse.
"Ir por afuera en búsqueda de intereses personales, para promover que el mileísmo haga estragos en la provincia, sería sádico", afirmó al acusar a ciertos sectores de "usar la memoria de Perón en fechas patrias para luego denostar sus ideas con acciones".
Apoyo explícito a la gestión de Jaldo y batalla ideológica
Hacia el final del documento, Romero marcó una línea divisoria dentro del peronismo local y definió su posicionamiento de cara al futuro inmediato. En una época marcada por el "hiper-individualismo y la vanidad", el dirigente ratificó que el Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo se mantendrá alineado bajo la conducción de la fórmula integrada por Osvaldo Jaldo y de Miguel Acevedo.
"Vamos a dar la batalla ideológica y dialéctica a los libertarios, enemigos del pueblo", aseguró Romero. Además hizo un llamado a recuperar las "utopías" del movimiento nacional. Según el dirigente, la muerte de Perón debe servir hoy más que nunca para convertir las diferencias en matices que enriquezcan al PJ, evitando que las "ambiciones de los imberbes" o los egos personales terminen entregando la provincia a las fuerzas de La Libertad Avanza.