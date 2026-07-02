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Merienda saludable: cómo hacer una torta esponjosa sin harina ni azúcar

Una opción nutritiva, fácil de preparar y libre de ultraprocesados, ideal para sumar proteínas a tu alimentación diaria de forma rápida y sencilla.

Merienda saludable: cómo hacer una torta esponjosa sin harina ni azúcar
Torta de coco
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se difundió una receta de torta de coco sin harina ni azúcar para ofrecer una opción de merienda saludable, proteica y fácil de preparar de manera casera.
  • La preparación, que requiere yogur, huevos y coco rallado, surge ante el aumento en la demanda de alimentos nutritivos y libres de productos ultraprocesados.
  • Este tipo de opciones consolida la tendencia hacia una alimentación equilibrada, facilitando que las personas incorporen nutrientes de calidad en su vida cotidiana.
Resumen generado con IA

Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más espacio dentro de la alimentación saludable. Esta opción resulta ideal para quienes buscan alternativas ricas en proteínas, fáciles de preparar y aptas para una merienda equilibrada. Esta torta saludable cumple con todos esos requisitos gracias a su textura esponjosa y nutritiva.

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Su elaboración requiere pocos ingredientes, se realiza sin complicaciones y prescinde por completo de los productos ultraprocesados. De este modo, el plato se consolida como una excelente alternativa para incorporar nutrientes de calidad a la dieta diaria de forma rápida y sencilla.

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  • 3 huevos
  • 200 g de yogur natural o griego sin azúcar
  • 100 g de coco rallado
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Endulzante a gusto (miel, stevia o azúcar mascabo)
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • Ralladura de limón o naranja (opcional)

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Para terminar la elaboración del budín, incorpore los frutos secos molidos a la mezcla de los huevos con movimientos suaves. Una vez lograda la consistencia uniforme, vierta la preparación en un molde para budín y hornee a 170 °C durante 35 minutos. El resultado es una alternativa casera, nutritiva y de miga húmeda, ideal para el desayuno o la merienda.

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