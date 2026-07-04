Panqueques esponjosos de zanahoria para el desayuno: la receta saludable de avena y sin azúcar

Resumen para apurados
- La nutricionista Karla Altamirano difundió una receta de panqueques saludables de avena y zanahoria para ofrecer un desayuno nutritivo que evite picos de azúcar.
- La preparación combina huevos, yogur, avena y zanahoria rallada en sartén. Esta alternativa surge como una opción versátil muy recomendada por especialistas de la salud.
- El consumo de este plato aporta saciedad y energía duradera por la mañana. Promueve hábitos alimenticios equilibrados frente al aumento de productos ultraprocesados.
Los panqueques son una de las opciones que más se repiten entre las recomendaciones de nutricionistas y especialistas de la salud para mantener un estilo de vida equilibrado. Esto se debe a que constituyen una gran fuente de nutrientes, pero también a que representan una alternativa versátil que se ajusta a los gustos de cada persona. Así, se pueden adaptar fácilmente con frutos secos, frutas frescas, yogur y sabores diversos, como es el caso de la versión “carrot cake”, que evoca el característico sabor del clásico bizcochuelo de zanahoria.
Una manera de incorporar nutrientes de alta calidad es a través de los panqueques de avena. Además, es posible darles una vuelta de tuerca si se les añade zanahoria, aportándoles el perfil característico de este postre dulce de origen anglosajón, basado en vegetales rallados y una consistencia muy húmeda y atractiva. Con ambos componentes esenciales en el plato, es posible lograr una primera comida del día rica en vitaminas del complejo B, hierro, magnesio y antioxidantes.
Cómo preparar panqueques de zanahoria en pocos pasos
Desayunar esta preparación es una excelente manera de proporcionar saciedad y energía duradera, manteniendo los niveles estables a lo largo de la mañana, lo que evita los picos de azúcar y las caídas repentinas de energía. La licenciada en Nutrición y creadora de contenido Karla Altamirano compartió su propia versión, que puede prepararse en mínimos pasos.
Ingredientes
- 2 huevos
- ⅓ taza de yogur griego (más un extra para decorar)
- ⅔ de taza de avena molida o harina de avena
- Esencia de vainilla (a gusto)
- Edulcorante de preferencia
- Canela molida
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ taza de zanahoria rallada
1. En un recipiente, mezclar los huevos junto con el tercio de taza de yogur griego, un chorrito de esencia de vainilla y el edulcorante de preferencia hasta integrar por completo.
2. Agregar a la preparación la avena molida (o harina de avena), el polvo para hornear y la canela molida. Mezclar enérgicamente de forma envolvente hasta lograr una masa homogénea y sin grumos. Por último, incorporar la zanahoria rallada de manera uniforme.
3. Verter una porción de la mezcla en una sartén previamente engrasada y caliente. Cocinar a fuego medio hasta notar que los bordes comiencen a dorarse. En ese momento, dar la vuelta al panqueque con cuidado y cocinar del otro lado durante un minuto más.
4. Servir en un plato y decorar la superficie con una cucharada extra de yogur griego, un puñado de frutos secos y un toque de zanahoria rallada. ¡Listo! Así conseguís unos panqueques saludables, esponjosos y muy húmedos para arrancar el día.