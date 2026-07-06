LA GACETA, en Atlanta: Argentina define el equipo ante Egipto con cambios en estudio y un mensaje de autocrítica

La cuenta regresiva para el partido frente a Egipto ya comenzó. La Selección Argentina lleva a cabo su último entrenamiento antes del encuentro por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, el enviado especial de LA GACETA, Bruno Farano, pudo comprobar el gran despliegue periodístico en el predio, con decenas de medios argentinos e internacionales acreditados para seguir de cerca la preparación del seleccionado.