Copa del Mundo

LA GACETA, en Atlanta: Argentina define el equipo ante Egipto con cambios en estudio y un mensaje de autocrítica

Scaloni analiza variantes en todas las líneas tras el sufrido triunfo sobre Cabo Verde. Última práctica.

Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni define en Atlanta la formación de Argentina para enfrentar a Egipto en octavos del Mundial 2026, buscando revertir el bajo rendimiento del último partido.
  • Tras un ajustado triunfo contra Cabo Verde, los futbolistas hicieron una autocrítica interna. El DT evalúa modificaciones en los laterales, el mediocampo y la delantera.
  • El partido ante Egipto medirá la capacidad de reacción del equipo. Recuperar la solidez táctica y la intensidad será clave para seguir avanzando hacia el título mundial.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el partido frente a Egipto ya comenzó. La Selección Argentina lleva a cabo su último entrenamiento antes del encuentro por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, el enviado especial de LA GACETA, Bruno Farano, pudo comprobar el gran despliegue periodístico en el predio, con decenas de medios argentinos e internacionales acreditados para seguir de cerca la preparación del seleccionado. 

Aunque el entrenador todavía no confirmó la formación, todo indica que habrá modificaciones respecto del equipo que sufrió para eliminar a Cabo Verde.

Cómo juega Egipto, el rival de Argentina en los octavos del Mundial 2026: fortalezas, debilidades y el plan que deberá romper Scaloni

Cómo juega Egipto, el rival de Argentina en los octavos del Mundial 2026: fortalezas, debilidades y el plan que deberá romper Scaloni

En defensa, una de las principales incógnitas pasa por los laterales. Tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina alternaron buenas y malas actuaciones durante el torneo, mientras que por el sector izquierdo continúa la disputa entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

LA GACETA, en Atlanta: así vive la ciudad la cuenta regresiva para Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

LA GACETA, en Atlanta: así vive la ciudad la cuenta regresiva para Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

En la mitad de la cancha, crecen las posibilidades de que Leandro Paredes vuelva al equipo. La intención sería darle mayor equilibrio al mediocampo y mejorar la circulación de la pelota, luego de una serie de actuaciones en las que Argentina monopolizó la posesión, pero mostró dificultades para romper líneas y generar juego con claridad.

La otra gran duda está en el ataque. Lionel Scaloni deberá decidir si mantiene a Lautaro Martínez como referencia ofensiva o si apuesta por Julián Álvarez desde el inicio.

Scaloni ya resolvió este problema una vez, ahora el Mundial 2026 vuelve a ponerlo a prueba

Scaloni ya resolvió este problema una vez, ahora el Mundial 2026 vuelve a ponerlo a prueba

La respuesta podría llegar este mismo lunes, cuando el entrenador brinde una conferencia de prensa prevista para la tarde en el estadio donde se jugará el encuentro.

captura de video captura de video

Autocrítica tras el susto ante Cabo Verde

Más allá de las cuestiones futbolísticas, en el seno del plantel hubo espacio para la reflexión después del ajustado triunfo sobre Cabo Verde, un partido que dejó preocupación pese a la clasificación.

Según pudo saber LA GACETA, los futbolistas mantuvieron una charla puertas adentro para analizar el rendimiento del equipo y tomar conciencia de que un nivel similar podría resultar decisivo frente a rivales de mayor jerarquía.

Si bien Argentina siempre estuvo en ventaja en el marcador, nunca logró transmitir la sensación de tener el encuentro bajo control. Incluso, después de un primer tiempo favorable, el equipo no consiguió ampliar la diferencia y terminó sufriendo hasta el tiempo suplementario frente a un rival que, con el correr de los minutos, perdió el respeto inicial y se animó a jugar de igual a igual.

La conclusión dentro del plantel fue clara: para seguir avanzando en el Mundial será necesario recuperar la solidez y la intensidad que caracterizaron al ciclo de Scaloni. Egipto aparece como un adversario de mayor exigencia y, más adelante, podrían llegar rivales todavía más complejos.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
LA GACETA, en Atlanta: así vive la ciudad la cuenta regresiva para Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

LA GACETA, en Atlanta: así vive la ciudad la cuenta regresiva para Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

Thomas Müller explotó tras la eliminación de Alemania: Esto es vergonzoso

Thomas Müller explotó tras la eliminación de Alemania: "Esto es vergonzoso"

Portugal-Croacia: la fiebre por Cristiano Ronaldo y Luka Modric disparó la reventa de entradas a cifras récord

Portugal-Croacia: la fiebre por Cristiano Ronaldo y Luka Modric disparó la reventa de entradas a cifras récord

Más visto en Mundial 2026
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
1

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
2

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista
3

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó
4

México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata
5

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Cómo juega Egipto, el rival de Argentina en los octavos del Mundial 2026: fortalezas, debilidades y el plan que deberá romper Scaloni
6

Cómo juega Egipto, el rival de Argentina en los octavos del Mundial 2026: fortalezas, debilidades y el plan que deberá romper Scaloni

Más Noticias
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Cómo juega Egipto, el rival de Argentina en los octavos del Mundial 2026: fortalezas, debilidades y el plan que deberá romper Scaloni

Cómo juega Egipto, el rival de Argentina en los octavos del Mundial 2026: fortalezas, debilidades y el plan que deberá romper Scaloni

Guerra abierta entre UEFA y FIFA: Inaudito e injustificable el perdón al goleador Balogun

Guerra abierta entre UEFA y FIFA: "Inaudito e injustificable" el perdón al goleador Balogun

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Colapinto después de brillar en Silverstone?

Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Colapinto después de brillar en Silverstone?

México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó

México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó

Qué cambió para Colapinto en Silverstone

Qué cambió para Colapinto en Silverstone

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Comentarios