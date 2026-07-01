El increíble parecido entre Leandro Paredes y su hermana Bárbara que se hizo viral en pleno Mundial

Mientras continúa siendo una de las figuras argentinas del Mundial 2026, el inesperado protagonismo de Bárbara Paredes volvió a demostrar que cualquier detalle de la vida del futbolista despierta el interés de los hinchas. En este caso, bastaron unas fotografías familiares para que el notable parecido entre los hermanos se convirtiera en uno de los temas más comentados en las redes sociales.