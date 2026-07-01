Mundial 2026

El increíble parecido entre Leandro Paredes y su hermana Bárbara que se hizo viral en pleno Mundial

Unas fotos familiares del mediocampista de la Selección despertaron la curiosidad de los hinchas por el notable parecido físico que comparte con su hermana Bárbara.

Las fotos que impactaron a los hinchas: el asombroso parecido entre Leandro Paredes y su hermana
Las fotos que impactaron a los hinchas: el asombroso parecido entre Leandro Paredes y su hermana A24
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante el Mundial 2026, fotos familiares del futbolista argentino Leandro Paredes junto a su hermana Bárbara se hicieron virales en redes debido a su notable parecido físico.
  • La viralización ocurrió al difundirse fotos donde los usuarios destacaron su similitud física. Bárbara mantiene un perfil bajo, pero tiene un vínculo muy cercano con el jugador.
  • El fenómeno refleja cómo la vida personal de los jugadores de la Selección capta la atención del público en redes sociales, sumándose al interés por su desempeño deportivo.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes atraviesa un gran momento con la Selección argentina durante el Mundial 2026. Sin embargo, en las últimas horas no solo dio de qué hablar por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por un aspecto de su vida personal que rápidamente ganó repercusión en las redes sociales.

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Todo comenzó con la difusión de fotografías familiares en las que aparece junto a su hermana Bárbara Paredes. Las imágenes llamaron la atención de miles de usuarios, quienes destacaron el enorme parecido físico entre ambos y no tardaron en compartir comparaciones y comentarios. Incluso, muchos la describieron como la "versión femenina" del mediocampista.

En las postales también se puede ver a la madre del futbolista, Myriam Benítez, y a su otra hermana, Liana Paredes. No obstante, fue Bárbara quien acaparó la atención por los rasgos que comparte con el jugador de Boca Juniors y de la Selección argentina.

Leandro Paredes junto a sus hermanas Leandro Paredes junto a sus hermanas

Quién es Bárbara Paredes, la hermana de Leandro Paredes

A diferencia del campeón del mundo, Bárbara Paredes eligió mantenerse alejada de la exposición pública y llevar una vida de bajo perfil. Aunque evita aparecer en los medios, cada vez que se conocen imágenes familiares vuelve a despertar el interés de los seguidores del futbolista.

La estrecha relación entre ambos quedó reflejada meses atrás, cuando Bárbara celebró su casamiento. En esa oportunidad, Leandro Paredes fue el padrino de la ceremonia, un rol que puso de manifiesto el fuerte vínculo que mantienen.

Bárbara junto a uno de los hijos de Leandro Paredes Bárbara junto a uno de los hijos de Leandro Paredes Paparazzi

Pese a las exigencias de su carrera profesional y a los constantes compromisos con la Selección argentina, el volante suele priorizar los encuentros con su familia. En celebraciones, vacaciones y fechas importantes comparte tiempo con su madre y sus hermanas, con quienes conserva una relación muy cercana.

Mientras continúa siendo una de las figuras argentinas del Mundial 2026, el inesperado protagonismo de Bárbara Paredes volvió a demostrar que cualquier detalle de la vida del futbolista despierta el interés de los hinchas. En este caso, bastaron unas fotografías familiares para que el notable parecido entre los hermanos se convirtiera en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Temas Mundial 2026 Leandro Paredes
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