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Rescate financiero al PAMI: el Gobierno emitirá $580.000 millones para cubrir deudas con prestadores

Tras reconocer una "situación crítica", el Ministerio de Economía autorizó un auxilio financiero mediante Letras del Tesoro para garantizar el servicio a jubilados y cumplir con una orden judicial.

PROTESTA EN PAMI. Jubilados reclamaron por la falta de atención. Foto de LA GACETA / Analía Jaramillo
PROTESTA EN PAMI. Jubilados reclamaron por la falta de atención. Foto de LA GACETA / Analía Jaramillo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional oficializó un auxilio financiero de $580.270 millones para que el PAMI pague deudas urgentes a prestadores y garantice la atención médica de los jubilados.
  • El rescate se instrumentará mediante Letras del Tesoro reintegrables en tres tramos. Ocurre tras un fallo judicial y una caída real del 10,5% en las transferencias al organismo.
  • Esta medida técnica evita registrar un aumento inmediato en el gasto público primario, mientras que el PAMI deberá devolver la totalidad de los fondos antes del cierre fiscal.
Resumen generado con IA

El Gobierno Nacional oficializó una asistencia financiera de $580.270 millones para el PAMI, al admitir formalmente la "crítica situación" por la que atraviesa el organismo. La medida, publicada en el Boletín Oficial, buscará que la obra social de los jubilados regularice deudas urgentes con sus prestadores y proveedores para evitar el corte de servicios esenciales.

Los puntos clave de la asistencia

Se trata de un aporte "reintegrable", lo que significa que el PAMI deberá devolver los fondos al Tesoro dentro del presente ejercicio fiscal. Una orden judicial exigió al Gobierno garantizar la continuidad de las prestaciones tras meses de acumulación de deuda.

Cronograma de pagos y plazos

El auxilio se instrumentará a través de la emisión de Letras del Tesoro divididas en tres tranches:

1- Julio: $173.672 millones (vence el 31/07).

2- Agosto: $164.037 millones (vence el 31/08).

3- Septiembre: $187.363 millones (vence el 30/09).

Contexto de ajuste y deuda

La decisión llega en un momento delicado: durante el primer cuatrimestre del año, las transferencias del Tesoro al PAMI sufrieron una caída real del 10,5%. 

Este recorte derivó en una abultada "deuda flotante" que llevó a prestadores y proveedores a denunciar la imposibilidad de sostener la atención. Según analistas de la consultora "Outlier", este mecanismo técnico permite al Gobierno inyectar fondos sin que se compute inmediatamente como un incremento del gasto primario de mayo.

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