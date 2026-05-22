Rescate financiero al PAMI: el Gobierno emitirá $580.000 millones para cubrir deudas con prestadores

El Gobierno Nacional oficializó una asistencia financiera de $580.270 millones para el PAMI, al admitir formalmente la "crítica situación" por la que atraviesa el organismo. La medida, publicada en el Boletín Oficial, buscará que la obra social de los jubilados regularice deudas urgentes con sus prestadores y proveedores para evitar el corte de servicios esenciales.