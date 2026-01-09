Vacunación antigripal en verano: ¿dónde pueden aplicársela los afiliados de PAMI?

La gripe no distingue temporadas y los organismos oficiales de salud recomiendan siempre apelar a la prevención. En Argentina se registró un aumento de casos de gripe H3N2, un tipo de enfermedad altamente contagiosa, y se emitió una alerta por posible circulación local. Ante esta situación, la vacunación no impide los contagios, pero sí evita que los casos desarrollen una alta gravedad.