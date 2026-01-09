Secciones
Vacunación antigripal en verano: ¿dónde pueden aplicársela los afiliados de PAMI?

Bajo la consigna "la prevención es todo el año", la obra social detalló el listado de patologías que habilitan la vacunación.

La vacuna para los afiliados de PAMI es gratis en farmacias habilitadas.
Hace 1 Hs

La gripe no distingue temporadas y los organismos oficiales de salud recomiendan siempre apelar a la prevención. En Argentina se registró un aumento de casos de gripe H3N2, un tipo de enfermedad altamente contagiosa, y se emitió una alerta por posible circulación local. Ante esta situación, la vacunación no impide los contagios, pero sí evita que los casos desarrollen una alta gravedad.

Vacunación obligatoria: Córdoba propone multas y hasta arresto para los padres que no cumplan con el calendario

“La prevención es todo el año”, destaca PAMI en un comunicado oficial. Los afiliados a la obra social estatal pueden vacunarse en más de 6.700 farmacias habilitadas de la Red PAMI en todo el país. Para saber dónde vacunarte, podés consultar el Buscador de Farmacias de la obra social o llamar al número 138 y luego marcar la opción 0. Así podrás saber cuál es tu farmacia habilitada más cercana.

Para recibir la vacuna presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos. Las personas menores de 65 años con factores de riesgo pueden aplicarse también la vacuna, pero deben presentar documentación médica que acredite la enfermedad. Recordá que las farmacias habilitadas no pueden cobrarte por la vacuna y no necesitás turno previo para colocártela.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra la gripe?

Deben aplicarse la vacuna antigripal todos los afiliados de PAMI mayores de 65 años, embarazadas, niños entre 6 y 24 meses y los afiliados menores de 65 años que presenten factores de riesgo. Se consideran factores de riesgo las siguientes condiciones:

Enfermedades respiratorias:

a) Crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomía crónica, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.

b) Asma moderada o grave.

Enfermedades cardíacas:

a) Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías.

b) Cardiopatías congénitas.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológicas):

a) Infección por VIH/sida.

b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días).

c) Inmunodeficiencia congénita.

d) Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica).

e) Desnutrición grave.

Enfermedad oncohematológica y trasplante:

a) Tumor de órgano sólido en tratamiento.

b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa.

c) Trasplante de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

Otras: Obesidad mórbida (con índice de masa corporal mayor a 40 kg/m²); diabetes; insuficiencia renal crónica en diálisis o expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; retraso madurativo grave en menores de 18 años; síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves; tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años; convivientes de personas con enfermedad oncohematológica; convivientes de recién nacidos prematuros menores de 1.500 gramos.

