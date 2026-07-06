Cómo preparar el mejor batido de proteínas para aumentar la masa muscular

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan incorporar un batido proteico natural en la dieta diaria para favorecer el aumento de la masa muscular de forma saludable junto al entrenamiento.
- La receta incluye yogur griego, frutos secos, frutas y semillas de linaza. Se sugiere consumir la mitad antes de entrenar y la otra mitad al finalizar para aportar energía.
- Esta alternativa natural busca optimizar la recuperación física y muscular, promoviendo hábitos alimenticios saludables frente al uso exclusivo de suplementos químicos.
Muchos factores influyen en la forma en que el cuerpo ganará masa muscular. Si bien la ejercitación es un punto clave, la alimentación también es uno de los pilares. Los especialistas recomiendan, sobre todo, tener una dieta saludable y rica en proteínas.
La proteínas ayudan al organismo en la reparación y el crecimiento de los tejidos. Según el sitio Mejor con Salud, es necesario que la ingesta de proteínas sea entre 1 y 1,5 gramos por kilogramo para mantener la masa muscular y aportar beneficios.
Hay recetas que son particularmente ricas en este nutriente y que pueden aportar los componentes necesarios para ejercitarnos con mayores beneficios.
Licuado rico en proteínas para aumentar masa muscular
Aunque algunos practicantes de la actividad física prefieren incorporar suplementos indicados por especialistas, otros optan por la variante natural consumiendo alimentos ricos en proteínas. Este batido aportará masa muscular en solo 30 días.
Para preparar el licuado cargar de proteínas se deben mezclar: medio pote de yogur griego, un puñado de frutos secos, una taza de frutillas u otro fruto rojo como arándano, medio mango, media banana, una cucharada de linaza molida y unas gotas de esencia de vainilla.
Este batido, además de contener proteínas, constituye una buena fuente de energía. La forma ideal de consumirlo sería ingiriendo la mitad antes de realizar la rutina habitual y la otra mitad una vez que finalice. De esta forma aportaría también grasas saludables y carbohidratos.