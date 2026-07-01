Cómo mantener la masa muscular después de los 50: la importancia de consumir suficiente proteína

Mantener la masa muscular después de los 50 años es esencial para preservar la movilidad, la independencia y una buena calidad de vida. Sin embargo, el paso del tiempo conlleva una disminución natural de este tejido, un proceso conocido como sarcopenia. Frente a este desafío, especialistas en salud y nutrición destacan que aumentar la ingesta diaria de proteínas es una de las estrategias más efectivas para preservar la masa muscular.