Cómo mantener la masa muscular después de los 50: la importancia de consumir suficiente proteína

Resumen para apurados
- Especialistas de Stanford recomiendan hoy a mayores de 50 años consumir más proteínas para combatir la pérdida de masa muscular y asegurar su autonomía física.
- Ante la resistencia anabólica, sugieren ingerir de 1,2 a 1,6 gramos diarios de proteína por kilo, priorizando alimentos prácticos como yogur, huevos y pescados en conserva.
- Esta pauta nutricional, combinada con ejercicios de fuerza, será clave para garantizar un envejecimiento saludable y activo, reduciendo la dependencia en la tercera edad.
Mantener la masa muscular después de los 50 años es esencial para preservar la movilidad, la independencia y una buena calidad de vida. Sin embargo, el paso del tiempo conlleva una disminución natural de este tejido, un proceso conocido como sarcopenia. Frente a este desafío, especialistas en salud y nutrición destacan que aumentar la ingesta diaria de proteínas es una de las estrategias más efectivas para preservar la masa muscular.
Desde el Stanford Center on Longevity, la doctora Marily Oppezzo explica que las personas mayores necesitan una mayor cantidad de proteínas por comida que los adultos jóvenes, debido a un fenómeno denominado resistencia anabólica, consignó un artículo del diario La Nación.
En este contexto, se recomienda consumir entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, distribuidos en aproximadamente 30 gramos por comida, para mantener o incluso mejorar la masa muscular.
Tres alimentos clave para adultos mayores
Entre las fuentes proteicas más accesibles, fáciles de preparar y con alto valor nutricional, sobresalen tres alimentos especialmente recomendados para mayores de 50 años:
- Yogur: especialmente en sus versiones natural o tipo griego, aporta proteínas completas y calcio en un solo alimento. Su versatilidad permite incluirlo en desayunos, meriendas o como postre saludable acompañado de frutas o frutos secos.
- Huevos: considerados una fuente asequible y versátil de proteínas de alto valor biológico. Su fácil preparación —cocidos, revueltos o en tortillas— facilita su consumo frecuente. Además, aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para el organismo.
- Pescado en conserva: opciones como sardinas, atún o caballa enlatados constituyen una solución práctica y nutritiva. Aportan proteínas y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y cerebral. Son ideales para ensaladas, bocadillos o platos principales, y se conservan fácilmente en la despensa.
Un nutriente esencial para todo el organismo
Más allá de su rol en la conservación de la masa muscular, las proteínas cumplen funciones vitales: participan en la reparación de tejidos, la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos, y en el equilibrio de líquidos y transporte de nutrientes, según destaca el Stanford Center on Longevity.
En la misma línea, Harvard Health subraya la importancia de consumir una variedad de fuentes proteicas —tanto animales como vegetales— para asegurar la presencia de todos los aminoácidos esenciales y otros nutrientes claves.
Tanto Harvard como Stanford coinciden en que una dieta adecuada en proteínas, sumada a la práctica regular de ejercicios de fuerza, puede marcar una diferencia significativa en el bienestar físico y la autonomía de los adultos mayores. Incorporar alimentos como yogur, huevos y pescado en conserva no solo es práctico, sino también una apuesta concreta por un envejecimiento más saludable y activo.