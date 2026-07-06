¿Puedo comer huevos si tengo problemas de hígado? Lo que recomiendan los especialistas

Resumen para apurados
- Especialistas médicos desmitificaron recientemente que el consumo de huevo dañe el hígado, confirmando que este alimento aporta nutrientes clave que benefician la salud hepática.
- El temor histórico se basaba en el colesterol de la yema, pero la ciencia demostró que posee grasas saludables, colina y proteínas que ayudan a reducir la grasa en el hígado.
- Estos hallazgos permiten derribar falsas creencias y optimizar las dietas de pacientes con hígado graso, impulsando pautas nutricionales más saludables y balanceadas.
Pero la relación que se había establecido entre huevo y daño hepático se cuestionaron y reconsideraron. Gracias a los avances de la ciencia, unos estudios demostraron que el huevo no es tan dañino como muchas personas creían.
Las propiedades del huevo
Una de las principales ideas sobre el huevo es la que asegura que la yema contiene colesterol y grasas saturadas, lo que hizo del huevo un alimento poco popular. Según indica el portal Mejor con Salud, los estudios no han encontrado una correlación entre el colesterol dietético aportado por los huevos y un aumento total del plasma.
Sucede que el principal aporte de grasas del huevo consiste en los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados esenciales. Lejos de causar daños al organismo, estos son beneficiosos para la salud. Pero también contiene vitaminas del complejo B y vitamina A, E y D, fósforo, cinc, hierro y calcio.
Consumo de huevo y problemas hepáticos
El huevo parece tener algunos beneficios para la salud hepática:
- Se demostró que los niveles de frasa de la dieta no siempre se traducen en un aumento de los lípidos séricos
- La presencia de colina en el huevo mantiene un hígado sano
- Algunos tipos de lípidos contenidos en los huevos pueden ayudar a reducir la grasa en el hígado
- Una dieta rica en proteínas como las del huevo puede reducir la grasa hepática en personas obesas con hígado graso