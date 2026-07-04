Copa del Mundo

Furor en Miami: quién es Brodie, el perro influencer que se robó todas las miradas en el partido de Argentina

Mientras la "Albiceleste" sellaba su pase a los octavos de final ante Cabo Verde, la transmisión oficial y las redes sociales se vieron completamente revolucionadas por un espectador muy particular en los palcos del Hard Rock Stadium.

COMO UN REY. Brodie vio el partido en los exclusivos palcos VIP del estadio de Miami.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El perro influencer Brodie acaparó la atención en el Hard Rock Stadium de Miami durante el partido de Argentina y Cabo Verde del Mundial 2026 al asistir a un palco VIP.
  • El animal asistió con auriculares protectores junto a su dueño, Cliff Brush, un excontador que dejó su empleo luego de que el can ganara un millón de dólares en 2023.
  • Con más de 2.3 millones de seguidores, esta celebridad canina consolida el auge de los pet-influencers y su impacto benéfico mediante millonarias donaciones en Miami.
Resumen generado con IA

El partido entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026 no solo dejó tela para cortar en lo estrictamente futbolístico. Más allá de la enorme expectativa por el triunfo del campeón defensor, las cámaras de la transmisión televisiva y las miradas de los miles de espectadores presentes en el estadio de Miami se desviaron por unos instantes hacia un rincón muy exclusivo de las tribunas. El gran protagonista de la tarde no fue una estrella de Hollywood ni un exfutbolista, sino Brodie: un perro de raza goldendoodle que causó una verdadera revolución al presenciar el encuentro luciendo unos auriculares protectores contra el ruido.

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Un espectador de lujo

Catalogado por portales especializados como el perro más famoso del planeta, Brodie no pasó desapercibido en la jornada mundialista de Florida. Ubicado en uno de los palcos vip junto a su dueño, Cliff Brush, el animal disfrutó del espectáculo rodeado de comodidades poco habituales para una mascota, incluyendo comida de primera calidad diseñada especialmente para él.

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Su particular look, diseñado con protectores auditivos de última generación para aislarlo del ensordecedor grito de la hinchada argentina, lo transformó de inmediato en un fenómeno viral. Durante los noventa minutos, decenas de fanáticos de la "Albiceleste" se acercaron hasta el sector preferencial con el único objetivo de llevarse una fotografía de recuerdo junto a la celebridad de cuatro patas, que se mostró sumamente tranquila y acostumbrada al asedio de los flashes.

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De contador a manager a tiempo completo

La popularidad de Brodie en los grandes eventos deportivos de los Estados Unidos tiene una historia de trasfondo. El salto definitivo a la masividad ocurrió en 2023, cuando una aparición suya en las gradas de un partido de la NBA se dispersó de manera exponencial en las plataformas digitales. En la actualidad, su cuenta oficial de Instagram supera los 2,3 millones de seguidores, una vidriera digital que transformó por completo la realidad económica y personal de su cuidador.

Furor en Miami: quién es Brodie, el perro influencer que se robó todas las miradas en el partido de Argentina

Cliff Brush se desempeñaba anteriormente como contador, pero decidió renunciar a su empleo corporativo para volcarse de lleno a la gestión comercial y a la creación de contenido digital de su mascota.

"En 2023 ganamos un millón de dólares solo en acuerdos con marcas. Además, tengo una enfermedad autoinmune llamada liquen plano y descubrí que el estrés es un factor de riesgo importante; desde que tengo a Brodie, ya no sufrí más ataques", confesó el estadounidense al dimensionar el impacto terapéutico de su compañero.

Compromiso social y reconocimiento oficial en Miami

Más allá del glamour de los palcos mundiales y los suculentos contratos publicitarios, la figura de Brodie se convirtió en un pilar fundamental para diversas causas benéficas dentro de la comunidad de Miami. Durante las festividades de fines de 2023, el influencer canino encabezó una recaudación solidaria que superó el millón de dólares, dinero que fue donado en su totalidad a hospitales locales para financiar tratamientos de niños en situación de extrema vulnerabilidad.

Ese marcado compromiso social motivó a que las fuerzas de seguridad locales lo condecoraran de manera formal como miembro honorario de la división K-9, otorgándole un uniforme a medida para liderar la entrega de juguetes a cientos de familias de la ciudad. Con el pitazo final que depositó a la "Scaloneta" en los octavos de final, Brodie sumó una nueva e inolvidable jornada a su lista de eventos masivos.

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