Furor en Miami: quién es Brodie, el perro influencer que se robó todas las miradas en el partido de Argentina

El partido entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026 no solo dejó tela para cortar en lo estrictamente futbolístico. Más allá de la enorme expectativa por el triunfo del campeón defensor, las cámaras de la transmisión televisiva y las miradas de los miles de espectadores presentes en el estadio de Miami se desviaron por unos instantes hacia un rincón muy exclusivo de las tribunas. El gran protagonista de la tarde no fue una estrella de Hollywood ni un exfutbolista, sino Brodie: un perro de raza goldendoodle que causó una verdadera revolución al presenciar el encuentro luciendo unos auriculares protectores contra el ruido.