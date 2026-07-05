¿Sueño americano? La otra cara de Miami contada por argentinos que empezaron de cero: “Vivís para trabajar”

Néstor Miotti (38) y su esposa tampoco emigraron por falta de trabajo: los dos tenían empleo en la Argentina y, según aclara a este diario, no atravesaban un mal momento económico. La decisión se concretó después de sufrir distintos hechos de inseguridad y de preguntarse qué futuro querían para sus tres hijos. Ya instalado en Florida, fundó ChurroWorld Co., una marca de churros gourmet inspirada en recetas argentinas que nació durante la pandemia y que hoy funciona con locales propios y un modelo de franquicias. Encontró en Miami esa tranquilidad que buscaba, pero también un ritmo de vida distinto.