El costo emocional de emigrar a Miami: "Podés construir una vida, pero hay momentos que no vuelven"

"Es un país que amo porque me abrió las puertas. Pero en los últimos años se volvió mucho más pesado para la comunidad inmigrante. Ya no pasa solamente por tener o no tener papeles. Hay mucha discriminación, mucho problema de portación de cara. Te ven cara de latino y ya te paran para hacerte un control. Eso no está bueno en un país que dice promover la libertad", sostiene.