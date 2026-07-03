Mundial 2026

Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino

Lo que era una celebración de los hinchas argentinos en Miami terminó con una inesperada intervención policial. Andrés Ciro Martínez debió interrumpir su show mientras interpretaba el Himno Nacional.

El show de Ciro en Miami terminó de manera inesperada tras la intervención de la Policía
El show de Ciro en Miami terminó de manera inesperada tras la intervención de la Policía
Por Mercedes Mosca Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • La policía de Miami interrumpió un show callejero del músico Andrés Ciro Martínez durante un banderazo de hinchas argentinos previo al partido del Mundial contra Cabo Verde.
  • El incidente ocurrió mientras el cantante tocaba el Himno Nacional con su armónica sobre un micro. Un oficial subió al vehículo para exigir la finalización del espectáculo.
  • El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, generando gran repercusión entre los fanáticos en la antesala del crucial cruce de la Selección en la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

Andrés Ciro Martínez protagonizó un inesperado momento en Miami cuando la Policía interrumpió un show que ofrecía ante cientos de hinchas argentinos reunidos en la previa del partido de la Selección por el Mundial 2026. El episodio ocurrió mientras el músico interpretaba con su armónica la introducción del Himno Nacional Argentino y quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

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El recital formaba parte de un banderazo organizado por fanáticos argentinos que ya se encuentran en la ciudad estadounidense para acompañar al equipo nacional en su compromiso frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Cómo fue el momento en que la Policía detuvo el show de Ciro

Durante la presentación, el líder de Ciro y los Persas y exintegrante de Los Piojos interpretó algunos de sus temas más conocidos junto a su banda. Luego, comenzó a tocar con su armónica la introducción del Himno Nacional Argentino, uno de los momentos más emotivos del encuentro con los hinchas.

Fue entonces cuando un efectivo policial subió al techo del micro desde donde se desarrollaba el espectáculo. El agente habló primero con integrantes de la banda, quienes le hicieron señas a Ciro para que concluyera la interpretación.

A pesar de las indicaciones, el músico continuó tocando unos instantes más, mientras el policía insistía con gestos para que finalizara la presentación. Una vez terminada la introducción del Himno, Ciro saludó al público con un efusivo "¡Vamos Argentina!" antes de descender del vehículo, mientras el efectivo permanecía aguardándolo al pie del micro.

Las imágenes del episodio no tardaron en viralizarse y generaron numerosas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, que comentaron la intervención policial en plena previa del encuentro de la Selección argentina en Miami.

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