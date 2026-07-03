Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino

Andrés Ciro Martínez protagonizó un inesperado momento en Miami cuando la Policía interrumpió un show que ofrecía ante cientos de hinchas argentinos reunidos en la previa del partido de la Selección por el Mundial 2026. El episodio ocurrió mientras el músico interpretaba con su armónica la introducción del Himno Nacional Argentino y quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.