Copa del Mundo

Una pareja alemana cambió de camiseta por Messi: la historia que sorprendió a LA GACETA en Miami

Aunque conocen poco del país, lucen con orgullo la casaca albiceleste y reflejan el impacto del campeón del mundo.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una pareja alemana fue captada en Miami vistiendo la camiseta argentina durante el Mundial 2026 por su fanatismo hacia Lionel Messi ante el flojo rendimiento de su selección.
  • Los jóvenes, entrevistados por LA GACETA, admitieron que admiran a Messi desde hace una década y que, aunque lucen los colores con orgullo, desconocen datos básicos de Argentina.
  • El suceso evidencia la globalización del fútbol y cómo la figura de Lionel Messi trasciende fronteras, sumando simpatizantes internacionales para la selección albiceleste.
Resumen generado con IA

El fenómeno que genera la Selección Argentina y, sobre todo, Lionel Messi, sigue derribando fronteras. En las calles de Miami, donde miles de hinchas de distintas nacionalidades viven el clima del Mundial 2026, LA GACETA encontró una historia llamativa: la de una pareja alemana que, pese a haber nacido en un país con una enorme tradición futbolística, hoy alienta con entusiasmo a la Albiceleste.

Durante una recorrida por la ciudad, Matías Auad, uno de los enviados especiales de LA GACETA, se cruzó con dos fanáticos que lucían orgullosos la camiseta albiceleste. Consultados sobre el motivo de su elección, respondieron entre risas que, como Alemania no tuvo una buena Copa del Mundo, decidieron cambiar de equipo y apoyar a la Selección de Lionel Scaloni.

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Sin embargo, la explicación va mucho más allá del presente de la selección alemana. Contaron que son admiradores de Messi desde hace una década y que su pasión por el capitán argentino fue creciendo hasta convertirse en hinchas.

captura de video captura de video

Durante la charla también revelaron que nunca visitaron Argentina y que conocen muy poco del país. Incluso, cuando les preguntaron si sabían cuál es la capital argentina, no pudieron responder. 

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La escena llamó la atención de los argentinos que pasaban por el lugar. Entre fotos, sonrisas y algunas palabras en inglés, las jóvenes posaron así con la camiseta celeste y blanca, lo que refleja el alcance mundial que tiene el seleccionado campeón del mundo.

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