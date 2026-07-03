Una pareja alemana cambió de camiseta por Messi: la historia que sorprendió a LA GACETA en Miami

Durante una recorrida por la ciudad, Matías Auad, uno de los enviados especiales de LA GACETA, se cruzó con dos fanáticos que lucían orgullosos la camiseta albiceleste. Consultados sobre el motivo de su elección, respondieron entre risas que, como Alemania no tuvo una buena Copa del Mundo, decidieron cambiar de equipo y apoyar a la Selección de Lionel Scaloni.