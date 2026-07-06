Dos argentinos que emigraron a Miami cuentan el verdadero costo de perseguir el sueño americano

El éxito también tiene un precio

Pese al sacrificio, ninguno de los dos se arrepiente de haber emigrado. Coinciden en que Miami les permitió desarrollar proyectos que probablemente hubieran sido mucho más difíciles de concretar en otro contexto. Pero también creen que existe una imagen idealizada de la ciudad, alimentada por las redes sociales y por las fotos de playas, autos de lujo y edificios frente al mar.