Dos argentinos que emigraron a Miami cuentan el verdadero costo de perseguir el sueño americano

Resumen para apurados
- Dos emprendedores argentinos en Miami relataron que el éxito del 'sueño americano' exige trabajar hasta 18 horas diarias debido a la alta competencia actual en EE.UU.
- Gonzalo Fernández y Néstor Miotti emigraron por crisis e inseguridad; crearon exitosos negocios gastronómicos desde abajo tras afrontar rutinas extremas de esfuerzo diario.
- Estos relatos desmitifican la visión idealizada de Miami en redes, advirtiendo que el éxito comercial a largo plazo en EE. UU. exige una rigurosa e ininterrumpida disciplina.
Miami siga siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos que buscan empezar una nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, quienes lograron instalarse y emprender coinciden en que el llamado "sueño americano" tiene una contracara que rara vez aparece en las postales: el trabajo ocupa casi todo el tiempo.
"Acá vivís para trabajar. No es como en Argentina, donde se trabaja para vivir", resume Gonzalo Fernández, un argentino que lleva casi un cuarto de siglo en el sur de Florida.
Su historia comenzó en plena crisis de 2001. Tenía 19 años cuando terminó la secundaria en Monte Grande, al sur del conurbano bonaerense, y decidió reunirse con su familia, que ya se había instalado en Miami.
Como tantos inmigrantes, arrancó desde abajo. Trabajó en estaciones de servicio, restaurantes y como repartidor mientras intentaba abrirse camino en una ciudad donde las oportunidades existen, pero también la competencia.
Con el tiempo encontró un nicho vinculado a sus raíces. Junto con su esposa creó Gonzos Empanadas, un emprendimiento que comenzó de manera casera, sobrevivió a la pandemia y hace nueve años terminó consolidándose con un local propio en el sur de Florida.
Aunque hoy tiene un negocio establecido, asegura que mantenerlo requiere un nivel de dedicación que pocas veces se imagina desde afuera. "Si tenés un negocio y no le dedicás todo el tiempo posible, es muy difícil sostenerlo", explica.
Las jornadas de 12 o 13 horas forman parte de la rutina. Los días libres prácticamente desaparecen y hasta reunirse con amigos requiere planificación. "En Argentina siempre había tiempo para hacer algo. Acá tenés que sacar turno hasta para juntarte con tus amigos", compara entre risas.
Las reuniones sociales, cuenta, suelen limitarse a algunas horas los sábados por la noche, cuando el cansancio finalmente da una pequeña tregua.
Emprender desde cero
La historia de Néstor Miotti tiene otro punto de partida, aunque desemboca en una conclusión similar. Cuando decidió emigrar no estaba atravesando dificultades económicas. Tanto él como su esposa tenían trabajo estable en Argentina y una vida organizada. Sin embargo, una serie de hechos de inseguridad los llevó a preguntarse qué futuro querían para sus tres hijos. La respuesta estuvo en Miami.
Ya instalado en Florida, decidió apostar por un proyecto propio. Durante la pandemia fundó ChurroWorld Co., una marca de churros gourmet inspirada en recetas argentinas que comenzó como un pequeño emprendimiento y hoy funciona con locales propios y un sistema de franquicias.
Encontró la tranquilidad que buscaba para su familia, pero también un ritmo de vida muy distinto al que conocía. "No te podés dar el lujo de no trabajar un día. Hay que estar continuamente creciendo porque la competencia es muy grande", asegura.
Cuando el restaurante lo necesita, las jornadas pueden extenderse hasta 15 o incluso 18 horas. "Si bien uno vive en el paraíso, en el sueño americano, si no le estás atrás y no te esforzás, como en todos lados, y realmente no tenés un objetivo claro, es muy difícil que te vaya bien", sostiene.
El éxito también tiene un precio
Pese al sacrificio, ninguno de los dos se arrepiente de haber emigrado. Coinciden en que Miami les permitió desarrollar proyectos que probablemente hubieran sido mucho más difíciles de concretar en otro contexto. Pero también creen que existe una imagen idealizada de la ciudad, alimentada por las redes sociales y por las fotos de playas, autos de lujo y edificios frente al mar.
La realidad cotidiana, dicen, transcurre lejos de esa postal. Detrás de cada negocio hay madrugadas, jornadas interminables, impuestos, alquileres elevados, empleados que coordinar y una competencia permanente por mantenerse vigente.
Para ambos, emprender en Estados Unidos exige una disciplina casi absoluta. "No alcanza con tener una buena idea. Hay que estar todos los días encima del negocio. Si aflojás, alguien ocupa tu lugar", resume Gonzalo.
Mucho más que un cambio de país
Las historias de Gonzalo Fernández y Néstor Miotti comenzaron en momentos diferentes y por motivos distintos. Uno emigró empujado por la crisis de 2001; el otro buscó un entorno más seguro para criar a sus hijos.
Sin embargo, los dos llegaron a la misma conclusión: el sueño americano existe, pero no se sostiene solo.
Detrás de cada historia de éxito hay años de esfuerzo, sacrificios personales y jornadas laborales que dejan poco espacio para el descanso.
Porque, como sintetiza Gonzalo, en una frase que resume la experiencia de muchos inmigrantes en Miami, "acá vivís para trabajar". Y ese, aseguran, es el verdadero precio que muchas veces no aparece en las fotos de las playas de Florida.