De enemigos en Francia 98 a un abrazo en Miami: el histórico reencuentro entre el "Cholo Simeone y David Beckham
A 28 años del recordado cruce de octavos de final que terminó con la expulsión del inglés, el entrenador argentino y el dueño del Inter Miami coincidieron en un palco durante el triunfo de la Selección ante Cabo Verde.
Resumen para apurados
- Diego Simeone y David Beckham se reencontraron con un afectuoso abrazo en Miami durante el Mundial 2026, dejando atrás su histórica rivalidad iniciada en Francia 1998.
- El conflicto nació en el Mundial de Francia 98, cuando una expulsión de Beckham tras un cruce con Simeone desató un duro hostigamiento mediático contra el jugador inglés.
- Este reconciliador encuentro, compartido en redes sociales junto a sus familias, sella de forma definitiva una de las rivalidades más icónicas y duraderas de los mundiales.
El fútbol, con su inigualable capacidad para cerrar historias y transformar viejas batallas en muestras de respeto mutuo, regaló una de las postales más comentadas del Mundial 2026. Durante el cruce en el que la selección argentina selló su clasificación a los octavos de final tras vencer a Cabo Verde en Miami, las miradas en las plateas preferenciales se desviaron hacia un encuentro cargado de nostalgia: el abrazo entre Diego "Cholo" Simeone y David Beckham.
El reencuentro se dio apenas unos días después de cumplirse el 28° aniversario de aquel 30 de junio de 1998 en Saint-Étienne, una fecha que quedó marcada a fuego en las trayectorias internacionales de ambos exfutbolistas y que representó un punto de inflexión para el británico.
El recuerdo de una noche caliente en Saint-Étienne
Para entender la dimensión del saludo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, es necesario retroceder a los octavos de final de Francia 98. En un partido vibrante que marchaba dos a dos, el "Cholo" —fiel a su estilo intenso y competitivo— derribó al entonces joven mediocampista del Manchester United y, en el suelo, le dio un toque sutil. La reacción de Beckham, un leve puntapié desde el piso, fue advertida por el árbitro danés Kim Milton Nielsen, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja.
Aquella expulsión dejó a Inglaterra con diez hombres durante casi todo el segundo tiempo y la prórroga. Aunque los británicos resistieron con orgullo, la "Albiceleste" terminó avanzando de ronda por penales, desatando una verdadera pesadilla mediática y social para la estrella de los "Tres Leones".
El calvario de Beckham y la confesión del Cholo
Los años posteriores a ese partido fueron sumamente complejos para el actual copropietario del Inter Miami. Tal como relató el propio Beckham en su serie documental, el error le costó el hostigamiento diario de la prensa de su país y el abucheo sistemático en cada cancha que pisaba.
"Cometí un error estúpido. Cambió mi vida. Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos", reconoció el inglés tiempo atrás, recordando las agresiones y escupitajos que debió soportar en las calles británicas incluso estando de vacaciones junto a su familia.
Por su parte, Simeone también reconoció con los años, en diversas entrevistas, que su intención en esa jugada fue buscar la irritación del rival como parte de las revoluciones y la picardía propias de una cita mundialista de eliminación directa.
Una foto de familia en clave de paz
A casi tres décadas de aquella noche de máxima tensión, el tiempo demostró haber sanado cualquier tipo de rencor. El director técnico del Atlético de Madrid, quien asistió al encuentro mundialista luciendo la camiseta de la selección con el dorsal de su hijo Giuliano, compartió una afectuosa imagen junto al exvolante del Real Madrid acompañada de una frase contundente: "¡Qué lindo verte! ¡Una verdadera leyenda!".
Al encuentro en las alturas del estadio de Miami también se sumaron las parejas de ambos, la modelo argentina Carla Pereyra y la diseñadora Victoria Beckham, completando una postal familiar que dejó atrás una de las rivalidades más icónicas de la historia de los mundiales. Además de compartir la velada con el inglés, el "Cholo" aprovechó su estadía en los palcos para reencontrarse con otras figuras de renombre internacional, como el español David Villa y el histórico campeón del mundo argentino Mario Alberto Kempes.