De enemigos en Francia 98 a un abrazo en Miami: el histórico reencuentro entre el "Cholo Simeone y David Beckham

Al encuentro en las alturas del estadio de Miami también se sumaron las parejas de ambos, la modelo argentina Carla Pereyra y la diseñadora Victoria Beckham, completando una postal familiar que dejó atrás una de las rivalidades más icónicas de la historia de los mundiales. Además de compartir la velada con el inglés, el "Cholo" aprovechó su estadía en los palcos para reencontrarse con otras figuras de renombre internacional, como el español David Villa y el histórico campeón del mundo argentino Mario Alberto Kempes.