Cuartos de final: el Mundial empieza a definir a sus candidatos y ya asoman los primeros cruces de alto voltaje

Su rival será Inglaterra, que necesitó una actuación brillante de Harry Kane para derrotar 3-2 a México en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. El equipo inglés todavía no mostró su mejor versión colectiva, pero volvió a sostenerse en la jerarquía de su capitán, decisivo una vez más en un encuentro de máxima exigencia. El duelo entre Noruega e Inglaterra promete enfrentar a dos de los delanteros más determinantes del fútbol europeo: Haaland y Kane.