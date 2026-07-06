Cuartos de final: el Mundial empieza a definir a sus candidatos y ya asoman los primeros cruces de alto voltaje

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 empezó a definir su camino hacia el título y ya tiene cuatro selecciones clasificadas a los cuartos de final. Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra superaron la instancia de octavos y conformaron dos de los cruces de la próxima ronda, en una Copa del Mundo que sigue mezclando favoritos con equipos que ya dejaron de ser revelaciones.
El golpe más resonante de los octavos lo dio Noruega. Con un Erling Haaland decisivo, el conjunto nórdico eliminó a Brasil por 2-1 y profundizó la crisis de la selección pentacampeona. El delantero del Manchester City convirtió un doblete y se metió de lleno en la pelea por la tabla de goleadores junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Su rival será Inglaterra, que necesitó una actuación brillante de Harry Kane para derrotar 3-2 a México en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. El equipo inglés todavía no mostró su mejor versión colectiva, pero volvió a sostenerse en la jerarquía de su capitán, decisivo una vez más en un encuentro de máxima exigencia. El duelo entre Noruega e Inglaterra promete enfrentar a dos de los delanteros más determinantes del fútbol europeo: Haaland y Kane.
Del otro lado del cuadro ya quedó confirmado otro cruce de enorme atractivo. Marruecos volvió a instalarse entre los ocho mejores del Mundial, tal como había ocurrido en Qatar 2022. El conjunto africano goleó 3-0 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi, consolidando un proyecto que ya dejó de ser una sorpresa.
Enfrente estará Francia, que sufrió mucho más para eliminar a Paraguay. El conjunto dirigido por Didier Deschamps recién pudo romper la resistencia paraguaya gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo. Con ese gol, el delantero alcanzó las siete conquistas e igualó a Messi como máximo artillero del torneo.
Mientras dos llaves ya quedaron definidas, todavía restan conocerse los otros cuatro clasificados. España y Portugal, Bélgica y Estados Unidos, Argentina y Egipto, además de Suiza y Colombia, buscarán completar unos cuartos de final que ya prometen cruces de altísimo nivel y confirman que el Mundial ingresó en su etapa más apasionante.