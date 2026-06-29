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Anses actualizó la AUH y la Tarjeta Alimentar en julio 2026: nuevos montos y quiénes cobran

Conocé los valores netos que se acreditarán en las cuentas y el paso a paso digital para recuperar el 20% retenido a través de Mi Anses.

Anses actualizó la AUH y la Tarjeta Alimentar en julio 2026: nuevos montos y quiénes cobran
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, Anses aplicará un aumento del 2,15% en la AUH y la Tarjeta Alimentar en Argentina, bajo el Decreto 274/2024, para adecuar las asignaciones a la inflación.
  • El ajuste se basa en la inflación de mayo. La AUH neta queda en $118.439,20 y la Tarjeta Alimentar parte de $72.250. Se debe presentar la libreta para cobrar el 20% retenido.
  • Esta actualización mensual busca sostener el poder adquisitivo de más de 2,5 millones de familias vulnerables frente a las variaciones económicas del país.
Resumen generado con IA

En el marco del nuevo esquema de movilidad previsional regulado por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto al Ministerio de Capital Humano oficializaron una actualización del 2,15% en los haberes de las asignaciones sociales para el mes de julio. Esta medida forma parte de la nueva fórmula de movilidad que ajusta los montos de forma mensual según las variaciones de la economía.

Anses confirmó la Tarjeta Alimentar en julio 2026: montos actualizados y requisitos para cobrarla

Anses confirmó la Tarjeta Alimentar en julio 2026: montos actualizados y requisitos para cobrarla

Este incremento, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, impactará de forma directa en los ingresos de más de 2,5 millones de familias argentinas. El ajuste busca mantener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables que perciben estas prestaciones estatales frente a la evolución general de los precios.

El desglose de los montos: ¿cuánto llega?

-Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo

Valor bruto de referencia (AUH): $148.049.

Retención administrativa: Anses aplica un descuento obligatorio del 20% ($29.609,80) para controlar las metas de salud y escolaridad.

AUH estándar por hijo (Neto a cobrar en julio): $118.439,20.

Asignación por Embarazo (Neto a cobrar en julio): $118.439,20.

AUH por Hijo con Discapacidad: $385.649,60 netos (sobre un valor bruto de $482.062).

-Tarjeta Alimentar (Montos unificados para julio)

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Plan 1000 Días (Complemento Leche)

Monto actualizado para julio: $55.841 por cada menor.

Trámite de la Libreta AUH Para cobrar el 20% retenido:

Requisito: Presentar obligatoriamente la libreta que certifica vacunas, controles médicos y asistencia escolar del año anterior.

Paso a paso digital:

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Generar y descargar el formulario de libreta.
  • Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma y certificación.
  • Subir una fotografía nítida del documento completo a la plataforma para destrabar el pago acumulado.

    • Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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