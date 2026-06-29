Anses actualizó la AUH y la Tarjeta Alimentar en julio 2026: nuevos montos y quiénes cobran

En el marco del nuevo esquema de movilidad previsional regulado por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto al Ministerio de Capital Humano oficializaron una actualización del 2,15% en los haberes de las asignaciones sociales para el mes de julio. Esta medida forma parte de la nueva fórmula de movilidad que ajusta los montos de forma mensual según las variaciones de la economía.