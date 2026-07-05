Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran pensiones esta semana según el DNI

Resumen para apurados
- Anses difundió el cronograma de pagos de julio en Argentina, organizando los cobros de jubilaciones y pensiones según el DNI para anticiparse al feriado del 9 de julio.
- Los cobros inician el 8 de julio para DNI terminados en 0 y 1. Este mes los haberes registran un aumento del 2,15% y un bono de hasta 70.000 pesos para la jubilación mínima.
- El feriado nacional del 9 de julio paralizará los pagos temporalmente, reprogramando al resto de los beneficiarios para las semanas siguientes bajo el nuevo esquema móvil.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a las distintas prestaciones sociales para el mes de julio. Los beneficiarios tienen la posibilidad de verificar la fecha exacta de cobro asignada para la próxima semana mediante la terminación de su DNI. Durante este período, los haberes mensuales registran un incremento del 2,15% derivado de la aplicación de la fórmula de movilidad que rige en la actualidad.
Por otra parte, las personas que perciben la jubilación mínima acceden también a un bono extraordinario de hasta $70.000. Dicho refuerzo económico eleva el ingreso básico a un monto de $411.787,67, lo cual establece un piso total de cobro situado en $481.787,67 para quienes reciben el beneficio completo.
Estas son las fechas de cobro de la semana que viene:
Pensiones No Contributivas:
-DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:
-DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
-DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
-Todas las terminaciones de documento: del miércoles 8 de julio al martes 11 de agosto.
Impacto del feriado nacional en el cronograma
El 9 de julio se establece como un feriado nacional inamovible y una fecha de gran relevancia en el calendario histórico, por lo que las actividades quedarán suspendidas hasta la otra semana. Anses publicó que dos grupos del esquema cobrarán antes de la fecha patria, mientras que el resto de terminaciones del DNI lo hará después.
Los beneficiarios del sistema integrado previsional que perciben ingresos mensuales inferiores o iguales al haber mínimo cuentan con un cronograma extendido por la entidad. Sin embargo, Anses dispuso que solo los primeros documentos de esta categoría percibirán sus asignaciones antes del 9 de julio. Así los DNI terminados en 0 y 1, recibirán la acreditación de sus fondos el miércoles 8 de julio.