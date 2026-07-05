Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran pensiones esta semana según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a las distintas prestaciones sociales para el mes de julio. Los beneficiarios tienen la posibilidad de verificar la fecha exacta de cobro asignada para la próxima semana mediante la terminación de su DNI. Durante este período, los haberes mensuales registran un incremento del 2,15% derivado de la aplicación de la fórmula de movilidad que rige en la actualidad.