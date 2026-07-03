Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación
La actriz y cantante se refirió públicamente al piloto argentino durante una entrevista en Estados Unidos. Contó cómo vive cada carrera, explicó por qué no siente miedo cuando lo ve competir y habló de la admiración que le genera verlo hacer lo que más le gusta.
Resumen para apurados
- La actriz Maia Reficco confirmó públicamente su relación con el piloto Franco Colapinto en una entrevista televisiva en EE.UU., oficializando un vínculo que era un rumor.
- Los rumores comenzaron en abril tras ser vistos en Argentina. Desde entonces, Reficco lo ha acompañado en los Grandes Premios de Miami y Montreal, mostrando su apoyo en la F1.
- Esta confirmación llega mientras Colapinto se consolida en la Fórmula 1 con Alpine, naturalizando su vida personal ante la creciente exposición mediática de su carrera.
Por primera vez desde que comenzaron los rumores y las apariciones públicas juntos, Maia Reficco habló abiertamente de su relación con Franco Colapinto. La actriz y cantante argentina confirmó el vínculo durante una entrevista con el programa estadounidense Entertainment Tonight, en el marco de la promoción de su próxima película, The Last Sunrise.
Sin rodeos, la artista de 25 años definió al piloto de Alpine como su "pareja", una palabra que terminó de oficializar una relación que hasta ahora ambos habían mantenido con un perfil bajo, aunque ya había quedado expuesta en distintas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales.
Durante la charla, Reficco también contó cómo vive las competencias de Fórmula 1 y sorprendió al revelar que no siente miedo cada vez que Colapinto sale a pista.
"Me encanta verlo hacer lo que ama", explicó. Para describir esa sensación recurrió a una comparación muy personal: aseguró que experimenta algo similar cuando observa a su hermano, Joaquín Reficco, cantar sobre un escenario. También mencionó la admiración que siente al ver jugar al capitán de la selección argentina, Lionel Messi.
"Es como ver a Messi jugar al fútbol. Uno disfruta de ver a alguien haciendo aquello para lo que nació", resumió la actriz, dejando en claro que su atención está puesta más en el talento y la pasión de Colapinto que en los riesgos propios del automovilismo.
La relación entre ambos comenzó a tomar estado público durante abril, cuando el piloto regresó a la Argentina para participar de una exhibición en Palermo. En esos días fueron fotografiados caminando juntos por Los Cardales y compartiendo una jornada en un kartódromo de Zárate. Poco después terminaron de confirmar el romance con una imagen publicada en Instagram.
Desde entonces, Reficco también comenzó a acompañar al piloto en varias fechas del calendario de Fórmula 1. Se la vio en el paddock durante el Gran Premio de Miami, donde Colapinto consiguió un destacado séptimo puesto, y también en Montreal, escenario en el que firmó hasta ahora su mejor resultado en la categoría al finalizar sexto.
Las declaraciones llegan en un momento importante para el piloto argentino, que afronta un nuevo fin de semana de competencia en Silverstone con Alpine. Mientras continúa consolidándose en la máxima categoría del automovilismo, también empieza a naturalizar un aspecto de su vida que hasta hace pocos meses mantenía lejos de los reflectores: su historia de amor con Maia Reficco.