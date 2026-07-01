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GP de Gran Bretaña: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego de un fin de semana repleto de complicaciones en Austria, el piloto argentino buscará recuperarse este fin de semana en Silverstone.

DE NUEVO. Colapinto tendrá la chance de revertir el mal fin de semana que tuvo junto a Alpine en Austria.
DE NUEVO. Colapinto tendrá la chance de revertir el mal fin de semana que tuvo junto a Alpine en Austria. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto Franco Colapinto correrá el GP de Gran Bretaña en Silverstone el próximo fin de semana para recuperarse de un flojo desempeño en Austria por fallas en su auto.
  • En Austria, Colapinto finalizó 15° debido a un problema eléctrico y pérdida de potencia en su Alpine desde la largada, lo que condicionó su rendimiento y estrategia.
  • El circuito de Silverstone será clave para que el equipo Alpine resuelva fallas mecánicas, permitiendo que el argentino sume puntos y se consolide como piloto titular.
Resumen generado con IA

Tras un frustrante paso por el Gran Premio de Austria, Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en su próximo desafío. La Fórmula 1 no da respiro y el piloto argentino de Alpine contará con una oportunidad inmediata de revancha este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña, en el emblemático circuito de Silverstone.

El bonaerense viene de cruzar la meta en la decimoquinta posición en el Red Bull Ring, un resultado condicionado desde el inicio por una falla eléctrica en su monoplaza de Alpine. La pérdida de potencia apenas se apagaron los semáforos arruinó cualquier estrategia previa y lo obligó a remar desde el fondo de la grilla. Por ello, el foco del equipo francés estará puesto en garantizar la fiabilidad mecánica para esta nueva cita.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria y por qué el 15° puesto dice más de lo que parece?

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria y por qué el 15° puesto dice más de lo que parece?

Silverstone no es una pista más, ya que es la cuna de la categoría, el sitio donde se corrió la primera carrera de la historia en 1950. Además, se ubica a escasos kilómetros de la sede central de Alpine, lo que le añade una motivación extra a la escudería. Sus icónicas variantes de alta velocidad, como Maggots, Becketts y Copse, exigirán al máximo el rendimiento aerodinámico de los autos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Gran Bretaña

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Gran Bretaña

El objetivo de Colapinto se mantiene firme: dejar atrás los contratiempos, demostrar su competitividad y sumar unidades clave en su meta de consolidarse como piloto titular en la máxima categoría.

Cronograma del GP de Gran Bretaña (hora de Argentina)

Viernes 3 de julio

Viernes 3 de julio

- Práctica libre 1: 8.30 a 9.30

- Práctica libre 2: 12 a 13

Sábado 4 de julio

- Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

- Clasificación: 11 a 12

Domingo 5 de julio

- Carrera: 10.

¿Dónde ver en vivo toda la actividad del Gran Premio de Silverstone?

Toda la actividad del Gran Premio de Gran Bretaña podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+ Premium y Fox Sports.

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