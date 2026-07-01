GP de Gran Bretaña: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Silverstone no es una pista más, ya que es la cuna de la categoría, el sitio donde se corrió la primera carrera de la historia en 1950. Además, se ubica a escasos kilómetros de la sede central de Alpine, lo que le añade una motivación extra a la escudería. Sus icónicas variantes de alta velocidad, como Maggots, Becketts y Copse, exigirán al máximo el rendimiento aerodinámico de los autos.