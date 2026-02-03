Ley Penal Juvenil: el Congreso de la Nación se prepara para definir el nuevo régimen

Más allá de esta visión, el legislador de Unión por la Patria (UxP) se muestra escéptico y crítico ante la posibilidad de bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad para solucionar la inseguridad en el país. El legislador argumentó que las estadísticas demuestran que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan una fracción mínima del total, por lo que considera que el enfoque del gobierno tiene un tinte de “aprovechamiento político” de casos mediatizados. Para Yedlin, es fundamental respetar los convenios internacionales de no regresividad y mantener la edad en 16 años, enfocando los esfuerzos en un régimen penal juvenil que cuente con presupuesto real para la recuperación de los jóvenes.