Crece la polémica por el proyecto contra la violencia digital que promueve Gerónimo Vargas Aignasse

El proyecto contra la violencia digital cuenta con dictamen de la comisión de Legislación General que preside el propio Vargas Aginasse. El principal cambio incorporado al dictamen es la exclusión del ámbito de aplicación de todos los funcionarios públicos elegidos por el voto popular y de los cargos políticos de designación hasta el nivel de director en los tres poderes del Estado y en los entes descentralizados. Con esa modificación se buscó despejar los cuestionamientos sobre un eventual uso de la norma para limitar críticas o expresiones vinculadas con la actividad política.