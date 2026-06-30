El inglés salió del aula: se lo practica entre meriendas, vinos y grupos

En su caso, la reunión nació de manera sencilla. La publicó un martes para realizarla un jueves. Una amiga la ayudó con la organización y con la convocatoria, otras compartieron el posteo en redes sociales y el encuentro pudo concretarse. El formato fue íntimo por una razón práctica y también pedagógica: el espacio de su casa es limitado y cuenta con cuatro sillas. Pero, además, Carolina considera que una mesa chica ayuda a ganar confianza.