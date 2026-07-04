Qué dijo Malena Guinzburg sobre el video homenaje a Jorge y Ernestina Pais hecho con IA

Resumen para apurados
- Malena Guinzburg expresó su incomodidad ante un video viral hecho con inteligencia artificial que recrea a su padre, Jorge Guinzburg, y a la recién fallecida Ernestina Pais.
- El video simula un encuentro en el programa 'Mañanas Informales' tras la muerte de Pais, desatando un debate en redes sociales sobre los límites éticos de revivir a fallecidos.
- La postura de Guinzburg expone el debate sobre los derechos de imagen de personas fallecidas y marca un precedente de rechazo familiar ante la recreación desautorizada con IA.
Un video realizado con Inteligencia Artificial en homenaje a la periodista Ernestina Pais generó una fuerte polémica en redes sociales, a solo una semana de su muerte en un trágico accidente, y abrió un debate sobre el uso de la tecnología para recrear figuras fallecidas.
En el video, se la puede ver a la conductora junto a Jorge Guinzburg (1949-2008), con quien compartió la conducción de Mañanas Informales (El Trece) durante tres años.
La pieza audiovisual, creada con IA, recrea el estudio del histórico programa matutino y muestra a Ernestina en escena, dirigiéndose a Guinzburg con una frase que impactó a los usuarios: “Ese bigote está igual a como lo recordaba”.
El diálogo continúa con un tono emotivo. Guinzburg la mira y se acerca a abrazarla, y luego le pregunta: “¿Qué hacés acá tan temprano?”. A lo que Ernestina responde: “Lo mismo me pregunto... pero qué hermoso volver a verte, Jorge”.
La recreación generó reacciones encontradas: mientras algunos usuarios lo interpretaron como un homenaje emotivo, otros cuestionaron los límites éticos del uso de Inteligencia Artificial para reconstruir personas fallecidas.
La reacción de la hija de Jorge Guinzburg
En ese contexto, Malena Guinzburg, hija del humorista, se diferenció de los comentarios positivos y expresó su incomodidad en un móvil con LAM. “Me costó ver ese video, me lo mandó todo el mundo diciendo 'qué hermoso', supongo que lo hicieron con la mejor, es impresionante porque se ve muy real”, afirmó la actriz.
En ese sentido, también planteó su preocupación por el avance de estas herramientas: “Ver a mi viejo haciendo algo que no hizo, me cuesta mucho, no sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos”.
Finalmente, Malena Guinzburg explicó que la intención de quienes lo compartieron no fue negativa, aunque a ella le generó impacto: “Es muy personal, me lo mandó mucha gente diciendo 'es lo más hermoso que vi', a mí me dio impresión”.