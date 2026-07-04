Qué dijo Malena Guinzburg sobre el video homenaje a Jorge y Ernestina Pais hecho con IA

La reacción de la hija de Jorge Guinzburg

En ese contexto, Malena Guinzburg, hija del humorista, se diferenció de los comentarios positivos y expresó su incomodidad en un móvil con LAM. “Me costó ver ese video, me lo mandó todo el mundo diciendo 'qué hermoso', supongo que lo hicieron con la mejor, es impresionante porque se ve muy real”, afirmó la actriz.