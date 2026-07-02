Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión: qué pasará con su pedido de libertad condicional

Morena Rial: el robo por el que fue condenada

El hecho central de la causa ocurrió el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo con la investigación, los propietarios se encontraban de vacaciones al momento del robo. La acusación sostuvo que Morena Rial cumplió el rol de conductora del vehículo utilizado por el grupo para llegar al lugar y retirarse tras el delito.