Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión: qué pasará con su pedido de libertad condicional
Tras ser condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, Morena Rial aguarda una nueva decisión judicial. Antes de resolver el pedido de libertad condicional, la jueza ordenó un peritaje psicológico y solicitó la opinión de la fiscalía.
Resumen para apurados
- Morena Rial fue condenada a tres años de prisión efectiva en San Isidro tras confesar su participación como chofer en un robo bajo la modalidad 'escruche' ocurrido en enero.
- Mediante un juicio abreviado, se probó que Rial ofició de conductora mientras su banda asaltaba una casa vacía. Cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.
- Su defensa solicitó la libertad condicional para que se revincule con su hijo, pero la jueza ordenó peritajes psicológicos y la opinión del fiscal antes de decidir.
Morena Rial fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallada culpable por su participación en una serie de robos bajo la modalidad conocida como "escruche". Luego de la sentencia, su defensa confirmó que ya presentó un pedido para que acceda al beneficio de la libertad condicional.
La resolución fue dictada por la jueza María Coelho, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la defensa y la fiscalía. La hija del periodista Jorge Rial continúa bajo arresto domiciliario, con monitoreo mediante tobillera electrónica y la restricción de utilizar redes sociales.
El pedido de libertad condicional quedó en análisis
Tras conocerse la condena, el abogado de Morena Rial informó que ya inició las gestiones para obtener su excarcelación mediante el régimen de libertad condicional. Sin embargo, antes de resolver el planteo, la magistrada ordenó la realización de un peritaje psicológico y solicitó la opinión del fiscal adjunto Patricio Ferrari.
Según explicó uno de sus abogados, la mediática espera una definición judicial que le permita acceder al beneficio previsto para condenas de tres años, tras haber cumplido el tiempo mínimo exigido por la legislación. Además, la defensa sostuvo que una de las principales motivaciones de la joven es avanzar en el proceso de revinculación con su hijo, quien actualmente reside en Córdoba.
Morena Rial: el robo por el que fue condenada
El hecho central de la causa ocurrió el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo con la investigación, los propietarios se encontraban de vacaciones al momento del robo. La acusación sostuvo que Morena Rial cumplió el rol de conductora del vehículo utilizado por el grupo para llegar al lugar y retirarse tras el delito.
Según el expediente, mientras algunos integrantes permanecían en el automóvil, otros ingresaron a la vivienda luego de cortar el suministro eléctrico, superar el cerco perimetral y forzar una ventana. Del interior de la casa sustrajeron distintos objetos, entre ellos una computadora portátil.
Las actuaciones también incorporaron registros de cámaras de seguridad que documentaron parte de la secuencia. Posteriormente, el vehículo fue captado en una estación de servicio de la zona, donde una integrante de la Policía identificó a la influencer.
Con la condena ya firme mediante juicio abreviado, ahora la Justicia deberá resolver si la influencer reúne los requisitos para acceder a la libertad condicional solicitada por su defensa.