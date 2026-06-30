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Ernestina Pais: ordenan peritar su iPhone y el auto para saber si usaba el celular al momento del choque

Entre las hipótesis que se barajan, la Justicia busca esclarecer si hubo fallas en el vehículo o si Pais usaba el celular en el momento en que el tren la embistió.

La Justicia ordenó peritajes al teléfono y al auto de Ernestina Pais.
La Justicia ordenó peritajes al teléfono y al auto de Ernestina Pais. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de San Isidro ordenó peritar el celular y el auto de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al ser embestida por un tren el viernes pasado.
  • La periodista falleció tras ser embestida por el Tren de la Costa al cruzar con la barrera baja. Se analizan videos de seguridad y posibles fallas mecánicas del auto.
  • Los peritajes al iPhone y los resultados toxicológicos resultarán clave para esclarecer el caso, aunque la encriptación del teléfono móvil podría demorar el proceso.
Resumen generado con IA

La muerte de Ernestina Pais abrió interrogantes que la Justicia aún no logra dilucidar. La investigación por el siniestro sumó una nueva etapa clave con la disposición de peritajes tanto al teléfono celular como al rodado que manejaba la actriz y periodista, para evaluar hipótesis como fallas mecánicas o si la víctima estaba usando su dispositivo en el momento del impacto.

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Ernestina Pais murió el viernes pasado por la noche tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa cuando cruzaba un paso a nivel con la barrera bajada. En el material audiovisual de las cámaras de seguridad de la municipalidad de San Isidro se revela un Honda City que intenta pasar en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, momento en que justo la formación avanza y colisiona contra la puerta del conductor. El hecho aún plantea interrogantes y la Justicia de San Isidro ordenó una serie de medidas en el marco de la investigación.

La Justicia ordenó peritajes técnicos al vehículo y el celular 

La primera fiscal del expediente, Paula Hertrig, ordenó la pericia accidentológica del automóvil que conducía la periodista al momento de su muerte, así como del iPhone que se encontró dentro del habitáculo. Además, la magistrada solicitó el estudio planimétrico del lugar donde ocurrió el impacto y fotografía de la zona. El material se suma a las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento, las cuales ya están siendo analizadas por la Justicia.

Las órdenes de la Justicia, que pronto cambió de fiscal en las últimas horas tras el velatorio de Pais —siendo ahora Carolina Asprella la nueva fiscal—, dispusieron el auxilio de expertos para aportar conocimientos al proceso de investigación judicial. La inspección forense del Honda City de la conductora, que será realizada por la Policía Bonaerense, buscará determinar si, por ejemplo, existió falla en los frenos del vehículo, una de las tantas posibles hipótesis. Mientras tanto, el análisis del iPhone incautado por la misma división de seguridad será llevado a cabo en un laboratorio de la Procuración bonaerense y buscará establecer si Pais lo usaba al momento de cruzar las vías del tren a las 19:24 del viernes.

Los desafíos tecnológicos y los exámenes toxicológicos

Esta última investigación podría resultar particularmente compleja ya que ciertos modelos son resistentes al software forense. La Justicia tiene la esperanza de que algún familiar conozca la clave. El aparato fue encontrado en el interior del auto por el Comando de Patrullas de San Isidro en el momento del accidente. Tras identificar la patente del rodado, la división envió un móvil a la casa de la conductora; paralelamente, los desesperados llamados de su familia llevaron a que el aparato sonara dentro del Honda City, confirmando su ubicación.

La realización del estudio “puede tardar”, aseguró una fuente clave en el caso al medio Infobae. “Nos tienen que dar turno para la pericia”, continuó el informante. La misma lógica aplica para los análisis toxicológicos que serán practicados a las muestras extraídas al cuerpo de Pais durante la autopsia.

La Justicia también aguarda los resultados de los estudios toxicológicos realizados a las muestras tomadas del cuerpo de la víctima. Por otra parte, fuentes oficiales confirmaron que no se encontraron bebidas alcohólicas dentro del Honda City.

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