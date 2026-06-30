Ernestina Pais: ordenan peritar su iPhone y el auto para saber si usaba el celular al momento del choque

Las órdenes de la Justicia, que pronto cambió de fiscal en las últimas horas tras el velatorio de Pais —siendo ahora Carolina Asprella la nueva fiscal—, dispusieron el auxilio de expertos para aportar conocimientos al proceso de investigación judicial. La inspección forense del Honda City de la conductora, que será realizada por la Policía Bonaerense, buscará determinar si, por ejemplo, existió falla en los frenos del vehículo, una de las tantas posibles hipótesis. Mientras tanto, el análisis del iPhone incautado por la misma división de seguridad será llevado a cabo en un laboratorio de la Procuración bonaerense y buscará establecer si Pais lo usaba al momento de cruzar las vías del tren a las 19:24 del viernes.