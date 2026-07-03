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El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais junto a Charly García a una semana de la tragedia

Tras el trágico accidente que se cobró la vida de su madre, Benicio Guyot se mostró sonriente junto a Charly García.

Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais junto a Charly García.
Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais junto a Charly García. Imagen: @benicioguyot
Hace 6 Min

Los alivios también aparecen en medio de la tormenta y tras la muerte de su madre, Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot compartió una postal más alegre en un momento doloroso. Sonriente, el joven de 22 años posa junto a uno de los exponentes más grandes del rock nacional, Charly García, en dos imágenes que difundió en las últimas horas.

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Tras un posteo en el que conmovió a las redes sociales, en el que despidió a la conductora y periodista, quien falleció en un trágico accidente ferroviario, Benicio Guyot se mostró animado junto a uno de los referentes más importantes de la música argentina. En sus historias de Instagram, el joven agradeció la oportunidad de conocer a uno de sus héroes musicales.

Encuentro con una leyenda del rock

Guyot publicó dos postales similares en las que aparece junto a Charly García. En ellas se lo puede ver primero a su lado y sonriente y, en la segunda, abrazado a su astro. En medio de la imagen se observa una leyenda que deja en claro su admiración: “Con un enorme. Gracias”, escribió en sus perfiles virtuales.

Desde que se conoció la noticia, Guyot debió atravesar un duro momento que incluso expuso ante sus seguidores. El joven se sinceró al confesar que la partida de su mamá “no era una común”. “Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de la pérdida va a ser difícil”, redactó. Sin embargo, rescató lo positivo de la popularidad de su madre: “Trae algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representaban”, detalló.

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais junto a Charly García a una semana de la tragedia Imagen: @benicioguyot

El agradecimiento de Benicio tras la dura pérdida 

A pesar del shock, el joven eligió responder con muchísima madurez y calidez a todas las muestras de afecto. Incluso el mismo Charly García comentó su último posteo de despedida. El músico agregó un simple corazón rojo entre los comentarios para demostrar su cariño.

A través de su cuenta de Instagram, se encargó de agradecer el inmenso aguante de la gente, publicando mensajes donde afirmaba estar "absolutamente inundado de amor" por la cantidad de palabras preciosas que recibió de su círculo y de los seguidores de la comunicadora.

También afirmó que la cantidad de muestras de apoyo le sorprendió. “Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real”, cerró Guyot.

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