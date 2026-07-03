El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais junto a Charly García a una semana de la tragedia

Desde que se conoció la noticia, Guyot debió atravesar un duro momento que incluso expuso ante sus seguidores. El joven se sinceró al confesar que la partida de su mamá “no era una común”. “Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de la pérdida va a ser difícil”, redactó. Sin embargo, rescató lo positivo de la popularidad de su madre: “Trae algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representaban”, detalló.