El impactante relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad: "A los 12 mi viejo me propuso internarme"

Malena Guinzburg abrió su corazón y habló con crudeza sobre la relación que mantuvo con su cuerpo desde la infancia y cómo el sobrepeso marcó su identidad, su autoestima y sus vínculos a lo largo de los años.
“A los 12 mi viejo me propuso internarme”, aseguró, al recordar una decisión familiar atravesada por la preocupación. Según explicó, el foco no estaba puesto en una cuestión estética, sino en su salud y en el dolor que ella manifestaba.
En una nota con Infobae, Guinzburg amplió el contexto de aquel episodio. “A los 12 años mi viejo me propuso internarme en la clínica de Cormillot (Alberto) para que no empiece el secundario estando tan gorda”, reveló sin vueltas.
“Hoy pienso en una nena de 12 años internada y no lo puedo creer. Pero lo entiendo. Entiendo lo que tanto mi viejo como mi vieja pasaron por todas las etapas de Malena gorda”, reflexionó la actriz.
El relato también incluyó recuerdos de la adolescencia, una etapa que describió como especialmente dura. Malena contó que a los 15 años ya pesaba alrededor de 90 kilos, una situación que la convirtió en blanco de burlas constantes.
“Ser vizca, pronunciaba mal la R… me podían cargar por todos lados. Me marcó mucho. Eso para mí es como mi ADN más grande. Mis bases están construidas sobre eso”, expresó.
Durante años, esa mirada ajena se transformó en una voz interna implacable. La humorista reconoció que llegó a sentir odio por su cuerpo y que construyó una identidad atravesada por el maltrato hacia sí misma. Sin embargo, el trabajo terapéutico le permitió modificar ese vínculo y correrse del lugar de jueza permanente.